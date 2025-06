Foto de Lula mostra ação com acrobatas, não tombo por estar bêbado em Paris

Publicações nas redes sociais enganam ao compartilhar uma foto do presidente Lula sentado no chão durante sua viagem à França e afirmar que ele sofreu um tombo por estar bêbado.

A foto é verdadeira e mostra o momento em que Lula interagiu com acrobatas e tentou repetir uma das acrobacias efetuadas na apresentação.

Não há nenhuma evidência de que ele estava alcoolizado, uma desinformação que vira e mexe volta a circular.

O que diz o post

A publicação contém uma foto de Lula sentado no chão e vestido com traje social, mas sem sapatos e o paletó, diante de um grupo de pessoas. Entre elas, é possível identificar o presidente francês Emmanuel Macron e sua esposa, Brigitte, além de Marina Silva, ministra do Meio Ambiente.

"Lula bebado em Paris. O Brasil passando vergonha por ter um alcoólatra na Presidência Fora Lula", diz o texto que acompanha o post.

Por que é falso

Foto mostra interação entre Lula e acrobatas. Com o auxílio de uma busca reversa, foi possível chegar ao contexto original da imagem compartilhada pelos posts enganosos. A cena foi registrada na última sexta-feira. Na ocasião, como parte da agenda cultural da visita oficial à França, Lula foi ao Grand Palais, pavilhão de exposições vizinho à famosa avenida Champs-Elysées. O presidente participou da abertura da exposição "Nosso Barco Tambor Terra", do artista brasileiro Ernesto Neto. Durante o evento, Lula acompanhou a apresentação de acrobatas e quis interagir com eles. Para isso, tirou o paletó e os sapatos e deitou-se no chão, erguendo as pernas e se equilibrando sobre os braços (aqui, aqui, aqui, aqui e aqui).

Cena foi registrada por Macron. Em suas redes sociais, o presidente francês publicou trechos da visita dele e de Lula à exposição. Uma das imagens mostra o petista deitado no chão segurando uma câmera, cedida por Ricardo Stuckert, seu fotógrafo oficial. Lula estava tentando fotografar a apresentação de acrobatas na corda-bamba —os mesmos com os quais havia interagido antes (aqui e abaixo).

Posts associando Lula ao consumo excessivo de bebidas alcoólicas voltaram a circular. Esta não é a primeira vez na qual publicações desinformativas tentam ligar o presidente à embriaguez. O UOL Confere e outras agências de checagem já desmentiram conteúdos falsos que afirmavam que o petista agarrou uma apoiadora quando estava bêbado (aqui e aqui), dado entrevistas embriagado, nas quais mandava recados a Jair Bolsonaro (aqui e aqui) ou comentava a guerra entre Israel e o Hamas (aqui), ou feito um discurso na Bahia após exagerar na bebida (aqui).

Lula foi à França em visita de Estado. O presidente participou de uma série de reuniões com Macron durante quatro dias. Foi a primeira visita de um chefe de Estado brasileiro à França nos últimos 13 anos (aqui). Em meio à agenda oficial, empresas francesas anunciaram um investimento em torno de R$ 100 bilhões no Brasil nos próximos cinco anos (aqui). Ao lado de Macron, Lula fez um discurso emocionado em defesa da Palestina (aqui). A ida de Lula ao país europeu teve como um dos principais motivos tentar destravar um acordo entre o Mercosul e a União Europeia, o que poderia render até R$ 37 bilhões ao Brasil (aqui). O petista pediu para o presidente francês "abrir seu coração" e selar o acerto (aqui).

Este conteúdo também foi checado por Aos Fatos.

