Lula confirma participação em cúpula do G7 após telefonema com premiê do Canadá

BRASÍLIA (Reuters) - O presidente Luiz Inácio Lula da Silva confirmou nesta quarta-feira sua participação na Cúpula de Líderes do G7 na próxima semana, em telefonema com o primeiro-ministro do Canadá, Mark Carney, cujo país sediará o evento entre 15 e 17 de junho.

Em nota, o Palácio do Planalto informou que os dois mandatários conversaram por telefone nesta manhã, quando Carney fez o convite formal para a participação do Brasil.

Há duas semanas, Lula havia dito que não estava decidido sobre ir ao Canadá, já que emendaria vários compromissos internacionais, como a viagem à França, a Cúpula do Brics e um encontro com presidentes do Caribe nesta semana em Brasília.

(Reportagem de Lisandra Paraguassu)