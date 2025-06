Liberdade econômica está diretamente relacionada à agenda evolutiva do BC, diz Galípolo

O presidente do Banco Central, Gabriel Galípolo, falou sobre a agenda evolutiva da autarquia durante a abertura do 3º Simpósio Liberdade Econômica, em Brasília. Em uma fala de cerca de 10 minutos, no primeiro dia do período de silêncio do Comitê de Política Monetária (Copom), Galípolo destacou as novas entregas do que chamou de "Pix 2.0", incluindo o Pix por Aproximação e o Automático.

"O tema da liberdade econômica, das opções, das escolhas, empreendedorismo, é diretamente relacionado com o que é a agenda evolutiva e de desenvolvimento do Banco Central", disse Galípolo. "Oferecer opções às pessoas, criar uma infraestrutura e um ambiente regulatório e legal para que o empreendedorismo possa se desenvolver e fazer coisas novas."

Repetindo observações feitas na terça-feira, 10, durante a Febraban Tech, Galípolo elogiou a institucionalidade do BC, que, segundo ele, dá estabilidade à agenda de evolução. O presidente da autarquia também voltou a citar as vantagens que serão criadas pelas novas entregas do Pix previstas para este ano.

Segundo o banqueiro central, o Pix por Aproximação fornece mais segurança e agilidade em pagamentos. O Pix Automático, que entra em funcionamento na próxima segunda-feira, 16, vai facilitar os processos de empresas, por permitir débitos automáticos sem a necessidade de acordos diretos com bancos, ele disse. Além disso, vai permitir que 60 milhões de pessoas sem cartão de crédito acessem serviços como streamings.

O Pix Parcelado, que está em desenvolvimento, também vai permitir que pessoas sem cartão parcelem compras com juros menores, ele destacou. Hoje, entre 80% e 90% das pessoas físicas e empresas do Brasil têm acesso ao Pix, disse Galípolo, ponderando que a intenção do BC é oferecer opções, e não restringir as alternativas já existentes.

"Eu fico muito contente das entregas que nós estamos conseguindo fazer com a agenda evolutiva, que eu acho que vão produzir mais uma revolução no mercado financeiro brasileiro, que é referência para o mundo - graças ao Banco Central, que tem um corpo técnico de excelência, a um mercado financeiro que é altamente competitivo, e ao empreendedorismo de brasileiros", disse ele.

Galípolo destacou, ainda, o Mecanismo Especial de Devolução (MED) 2.0, que serve para combater fraudes e crimes no Pix e facilitar a devolução de valores.