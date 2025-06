Levinho e refrescante: testei o Neutrogena Hydro Boost na minha pele oleosa

Estava em busca de um hidratante facial que se adequasse bem à minha pele oleosa para incluir na rotina de skincare. Depois de algumas tentativas, encontrei um produto que funcionou bem: o hidratante facial da Neutrogena, da linha Hydro Boost.

A seguir, veja o que mais gostei no produto e alguns pontos de atenção. Também confira para quem esse hidratante é recomendado e se pode ser interessante para você.

O que eu gostei?

Textura leve. Um dos atrativos desse hidratante da Neutrogena, sem dúvidas, é a textura em gel. Já havia usado outros produtos em creme, que eram mais espessos, e deixavam uma camada mais pesada sob a pele. Em vez disso, a sensação é tão suave que nem parece que estou com hidratante facial.

Fácil de espalhar. A consistência em gel também deixa o produto bem fácil de espalhar na pele. Não é necessário esfregar muito para aplicar o hidratante em todo o rosto.

Rápida absorção. Ele ainda tem uma absorção super-rápida. Assim, dá para ganhar tempo, principalmente pela manhã, quando muitas vezes temos poucos minutos para nos arrumar antes de iniciar as tarefas do dia.

Sensação refrescante. Após a aplicação, o produto deixa uma sensação refrescante no rosto, que considero muito agradável. Esse atributo é interessante principalmente em locais onde o clima costuma ser mais quente, como a cidade onde eu moro, Salvador.

Previne o envelhecimento precoce. Outro ponto que me atraiu no produto é a prevenção do envelhecimento da pele. Já que conta com uma fórmula com ácido hialurônico, ele age para dar mais elasticidade e firmeza à cútis. Como tenho algumas linhas finas no rosto, estou com uma boa expectativa para evitar o surgimento de novos sinais.

Rende bem. Uso o produto duas vezes ao dia, há cerca de um mês, e o pote de 50 g de hidratante ainda não chegou nem na metade. Acredito que ainda sobrou no frasco aproximadamente dois terços do total. A minha previsão é de que o hidratante deve durar cerca de três meses.

Cheiro suave. Para completar, ele tem um aroma bem delicado. Como tenho rinite alérgica e fragrâncias intensas incomodam, o perfume leve do produto me agradou bastante.

Hidratante Neutrogena tem textura em gel Imagem: Juliana Almirante

O que mudou para mim?

Maciez. A minha pele está mais macia e viçosa depois que comecei a usar esse hidratante facial da Neutrogena. Antes do produto, a sensação era mais áspera no toque.

Controle da oleosidade. Esse hidratante também é oil free e ajudou a controlar a oleosidade da minha pele. Durante o uso do produto, a sensação é de que o rosto continua mais sequinho e com menos brilho.

Pontos de atenção

Preço elevado. Considero o preço do produto da Neutrogena elevado, inclusive quando comparado com hidratantes similares (que também prometem ácido hialurônico em suas fórmulas). Um exemplo de preço mais atrativo é o da marca Nivea, que custa a metade do valor do hidratante da Neutrogena na Amazon.

Pouca quantidade. O pote do hidratante da linha Hydro Boost também é bem pequeno (50 g), cabendo na palma da mão. Levando em conta o preço, a quantidade entregue poderia ser maior. Uma opção para economizar é adquirir o refil (que chega a custar 31% a menos) e reutilizar o frasco quando o produto acabar.

Sem proteção solar. Diferentemente de outros hidratantes faciais disponíveis no mercado, o produto não oferece proteção contra raios solares. Portanto, será necessário aplicar um protetor solar depois do hidratante para evitar os efeitos da exposição ao sol.

De outro modo, a Neutrogena tem uma versão de hidratante facial com FPS25, também da linha Hydro Boost, que promete também fórmula com textura em gel. Ainda não testei o produto, mas é uma opção com proteção solar.

Para quem esse produto é indicado

O fabricante indica que o produto é para todos os tipos de pele. Isso inclui as peles oleosas. Ele promete controlar a oleosidade, sendo não comedogênico, ou seja, não obstrui os poros. Portanto, esse hidratante pode ser considerado versátil.

Caso esteja em busca de um hidratante para uso diário, esse também é um produto recomendado para esse objetivo. A indicação é de usá-lo após limpar a pele do rosto e do pescoço - evite o contato com os olhos.

