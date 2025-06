Lenine & SpokFrevo Orquestra invadem a França ao som do ritmo pernambucano

Em mais uma ação pelo ano do Brasil na França, chegou a vez do frevo invadir Paris. O cantor e compositor Lenine desembarca por aqui para um show no Teatro Châtelet no dia 16 de junho, desta vez acompanhado pela SpokFrevo Orquestra. Mas antes de chegar à capital, eles tocam no festival Río Loco, em Toulouse, no dia 15 deste mês.

Para as apresentações aqui na França, Lenine e a SpokFrevo Orquestra prometem uma experiência musical que representa a riqueza e a diversidade cultural do Brasil. Os espetáculos serão baseados na longa discografia do cantor pernambucano, ganhador de diversos prêmios, como o Grammy Latino, com arranjos sofisticados da big band, sob a regência do saxofonista e diretor musical maestro Spok.

"São principalmente as canções de Lenine adaptadas para a nossa orquestra de frevo, com alguns arranjos adaptados ou feitos por mim, outros feitos por alguns amigos. E tem sido uma grande diversão, um grande encontro. É o sopro, a voz e o espírito de Pernambuco dentro desse espetáculo", disse Spok.

Lenine também se mostrou animado em repetir a parceria, que já aconteceu algumas vezes no Brasil, mas que se realiza pela primeira vez no exterior.

"Vai ser muito especial porque SpokFrevo Orquestra é a garantia de uma música contemporânea brasileira, de uma exuberância, porque o frevo tem uma excelência. Para tocar frevo de rua, que é instrumental, tem de ser muito bom músico. Então, nesse encontro, que já tem dois anos que estamos fazendo juntos, aconteceram muitas coisas maravilhosas, e é sempre muito divertido e arrojado", contou.

Ano do Brasil na França

Lenine falou sobre sua relação com a França, sobre o que o público daqui pode esperar nos dois shows e as expectativas para essa temporada.

"Para mim tem um sabor ainda mais interessante porque 20 anos atrás, na sessão Brasil-França de 2005, eu também fui convidado pelo comitê francês para fazer um espetáculo com a Orquestra Île-de-France e 1300 jovens cantando. Então, eu desenvolvi uma relação com a França de profundidade, de intimidade, e poder voltar com essa formação linda da SpokFrevo Orquestra, tocando uma parte significativa do meu repertório, é de uma felicidade tremenda", afirmou, destacando ainda a sua admiração pela cultura francesa.

"Foi na França que aconteceram os grandes movimentos de uma música étnica, global. Uma das primeiras turnês que brasileiros fizeram - e isso foi Pixinguinha com o grupo dele - foi para a França. Então eu acredito que isso é uma aptidão do francês, de estar aberto à cultura do mundo e propagar essa cultura", disse.

O maestro Spok, da SpokFrevo Orquestra, completou: "Lenine tem várias composições, mas a França ainda não ouviu as músicas de Lenine dentro da força de uma orquestra de frevo, uma orquestra que surge nas ruas, com o espírito de um lugar aonde nasce essa manifestação, aonde nascem essas coisas que fazem a alma de Lenine e de nossa orquestra, essa junção. Alguns franceses já nos conhecem por já termos ido aí algumas vezes, mas essa união é uma novidade. Acho que a gente consegue carregar um pouco da alma do nosso povo e é um trabalho que é uma novidade para o público da França, independentemente de repertório", afirmou.

Projetos futuros

Lenine falou sobre os próximos projetos em vista: "Agora em outubro, no segundo semestre, estou lançando um projeto novo, formação nova. Eu adoro tocar com diferentes palhetas sonoras, com diferentes formações. Então, o próximo projeto também vai ter essa diferença. Estou no processo de mixagem desse novo projeto", contou.

Spok também está lançando um novo trabalho em julho, solo, que terá, inclusive, a participação de Lenine e outros artistas como Zeca Baleiro e Chico César.

Lenine & SpokFrevo Orquestra tocam no festival Río Loco, em Toulouse, no dia 15 de junho e em Paris, no teatro Châtelet, no dia 16 de junho.