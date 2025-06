Japão mantém cautela sobre impacto de tarifas, mostra relatório mensal do governo

TÓQUIO (Reuters) - O governo do Japão reiterou seu alerta em relação aos riscos das tarifas dos Estados Unidos sobre o crescimento econômico, afirmando em um relatório mensal nesta quarta-feira que o impacto potencial sobre os lucros das empresas exige atenção.

A economia pode enfrentar taxas de importação de 24% a partir de julho, a menos que as autoridades consigam negociá-las. O governo japonês também está buscando uma isenção para suas montadoras de uma tarifa separada de 25% sobre veículos.

O Produto Interno Bruto (PIB) do Japão encolheu 0,2% na base anual no trimestre de janeiro a março, mesmo antes de o presidente dos EUA, Donald Trump, anunciar suas tarifas "recíprocas" em 2 de abril.

"A economia está se recuperando moderadamente, enquanto a incerteza está surgindo das políticas comerciais dos EUA", disse o governo em seu relatório de junho divulgado nesta quarta-feira, mantendo a avaliação inalterada pelo terceiro mês.

Além das tarifas, o relatório manteve sua referência ao "efeito dos aumentos contínuos de preços sobre a confiança e o consumo das famílias" como outro risco negativo para a economia.

Também observou que os lucros das empresas estão se recuperando, citando estatísticas do primeiro trimestre, mas acrescentou uma nova referência ao possível impacto dos transtornos no comércio.

"Com algumas empresas retendo previsões financeiras em meio às incertezas em torno das tarifas dos EUA, seu impacto sobre os lucros pode vir à tona apenas nos dados do trimestre de abril a junho ou depois", disse uma autoridade do governo em uma coletiva de imprensa.

Embora nenhum impacto significativo das tarifas dos EUA sobre os volumes de exportação do Japão tenha sido observado até o momento, as tendências comerciais a partir de maio exigiram atenção, acrescentou a autoridade.

(Por Kantaro Komiya)