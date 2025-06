Indicado por Trump a agência de supervisão promete responsabilizar Boeing após falhas

Por David Shepardson

WASHINGTON (Reuters) - O indicado do presidente Donald Trump para chefiar a Administração Federal de Aviação (FAA, na sigla em inglês) prometeu nesta quarta-feira responsabilizar a Boeing depois que uma série de problemas de segurança levantaram questões sobre a fabricante de aviões dos EUA.

O presidente-executivo da Republic Airways, Bryan Bedford, disse em uma audiência de confirmação do Comitê de Comércio do Senado que a FAA aprendeu "algumas lições realmente difíceis" sobre a falha de um sistema de segurança essencial, ligada a dois acidentes fatais do Boeing 737 MAX em 2018 e 2019, que mataram 346 pessoas.

Bedford prometeu responsabilizar a Boeing pela entrega segura de um produto de alta qualidade.

"Também podemos ajudar a Boeing não dizendo simplesmente: 'Isso não funciona'. Podemos colaborar e dizer a eles onde estão as falhas e como vemos as soluções que podem ajudar a Boeing a acelerar o processo um pouco mais", afirmou.

O senador republicano Ted Budd perguntou a Bedford sobre o extenso processo que a agência realizou para certificar novos aviões Boeing, como o Boeing 737 MAX 7 e 10 e o 777X, o que levou a longos atrasos.

"Estou ansioso para avançar na certificação, nas tecnologias, nos processos e no desenvolvimento dos funcionários em torno da certificação", respondeu Bedford.

Na semana passada, o administrador interino da FAA, Chris Rocheleau, afirmou que não considera suspender o limite de produção de 38 aeronaves por mês para o 737 MAX da Boeing. O limite foi imposto após uma emergência aérea em janeiro de 2024 envolvendo uma nova aeronave da Alaska Airlines, na qual foram encontrados quatro parafusos principais faltando.

Em dezembro, o então administrador da FAA, Mike Whitaker, disse que a agência estava buscando simplificar o processo de certificação.

Durante a audiência, Bedford também foi questionado sobre os esforços para melhorar o sistema de segurança aérea do país.

Ele se recusou a se comprometer a não alterar uma regra que exige que os copilotos tenham 1.500 horas de treinamento de voo. Em 2022, Bedford criticou a rejeição de uma petição da Republic à FAA, para permitir apenas 750 horas de experiência de voo em vez de 1.500 horas.

"Eu nunca faria nada que comprometesse a segurança como administrador", disse Bedford.

Ele também reiterou as críticas à cultura da FAA, dizendo que se reuniu recentemente com funcionários da agência e perguntou quais eram seus objetivos. "Eles não têm nenhum", disse Bedford.

Ele disse que também havia perguntado sobre a estratégia para aprimorar o controle de tráfego aéreo e que os funcionários da agência responderam que continuariam trabalhando duro para que funcionasse.

"Esse não é o tipo de liderança que precisaremos para realizar o trabalho", disse Bedford.

Os apelos pela modernização do sistema de controle de tráfego aéreo do país se intensificaram após uma colisão aérea em 29 de janeiro, entre um helicóptero do exército dos EUA e um jato da American Airlines, perto do Aeroporto Nacional Reagan, em Washington. Todas as 67 pessoas a bordo da aeronave morreram.

Um quarto de todas as instalações da FAA têm 50 anos ou mais, e sistemas obsoletos têm causado atrasos recorrentes. A persistente escassez de controladores tem atrasado voos, e muitos controladores estão trabalhando durante horas extras obrigatórias e em semanas de seis dias. A FAA tem cerca de 3.500 controladores de tráfego aéreo, abaixo do número previsto.

