Homem é morto a tiros no interior de São Paulo

Um homem de 38 anos foi morto a tiros na manhã desta terça-feira, 10, no bairro Jardim Primavera, em Cosmópolis, município do interior de São Paulo. O caso é investigado pela Polícia Civil do Estado como homicídio. Ainda não há informações sobre os autores do crime nem identidade da vítima.

Segundo o boletim de ocorrência, a vítima foi alvejada por disparos de arma de fogo. "O socorro foi acionado e constatou a morte no local", disse a Secretaria da Segurança Pública do Estado (SSP) de São Paulo. Ainda de acordo com a investigação, a perícia foi acionada e o caso registrado na Delegacia da cidade.