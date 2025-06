Hisense aposta em TV com 'tela cara', mas preço acessível; conheça modelos

Ter mais TVs de alta tecnologia com preços competitivos e opções de telas gigantes. Essa é a estratégia da Hisense, gigante chinesa do setor, com sua linha 2025 de televisores, que começa a chegar às lojas até o mês de julho. Ao todo, serão lançados 30 modelos, de 32 a 116 polegadas, o maior do Brasil.

À venda desde 2024, a linha Q6 de TVs QLED, por exemplo, ganhará um modelo menor, de 43 polegadas. O preço anunciado é de R$ 2.199, agressivo para telas desse tipo. A principal vantagem da tecnologia de pontos quânticos está na maior pureza e volume de cores, deixando as imagens mais vivas e com brilho superior ao das TVs 4K mais simples, também chamadas de UHD (Ultra-High Definition).

"A ideia é que a TV QLED custe praticamente o mesmo valor de uma tela UHD 4K de entrada, acelerando a migração das tecnologias", diz Erico Traldi, VP de Vendas e Marketing da Hisense Brasil. Ele acredita que, até 2026, essas TVs ganharão maior aceitação no mercado, assim como as de tecnologia Mini LED, de custo mais alto.

TV QLED é melhor?

Os televisores com tecnologia QLED e Nanocell, a última exclusiva da LG, surgiram como uma evolução dos modelos de LED convencionais. Embora também precisem de iluminação interna (backlight) para fazer brilhar os pixels que formam a imagem, nesses modelos, uma película de pontos quânticos, ou conjunto de nanopartículas que filtram as cores, é adicionada ao processo de formação da imagem.

O objetivo é o mesmo: melhorar e ampliar a reprodução de cores, aumentando a pureza e o realismo. Para Paulo Sérgio Correia, técnico em manutenção de TVs e projetores com 45 anos de experiência e diretor da Personal Video Service, a imagem fica, de fato, mais bonita, o que justifica o investimento.

"A estratégia de oferecer TVs com tecnologias mais avançadas por um preço imbatível é muito comum quando um fabricante quer ganhar participação de mercado, o que pode beneficiar o consumidor", afirma.

TV de 116 polegadas será a maior do Brasil

Entre as telas gigantes, o destaque é a 116UX, de 116 polegadas, que oferece taxa de atualização de 165 Hz para proporcionar mais fluidez em games. Programado para chegar às lojas em setembro, o maior televisor do Brasil não teve o preço anunciado.

Com tecnologia Mini LED, a TV oferece um número muito maior de LEDs espalhados por toda a extensão da tela em relação às outras categorias de TVs. Isso proporciona imagens com brilho superior e iluminação mais uniforme, diminuindo os vazamentos de luz nos cantos e nas laterais da tela.

Mas não são mini LEDs convencionais. Essa será a primeira TV TriChroma à venda. "Nesse caso, a iluminação de cada Mini LED já é gerada com as três cores primárias, dispensando o filtro de pontos quânticos e entregando mais cores e brilho", afirma Erico Traldi, da Hisense Brasil.

Além da 116UX, outros dois produtos serão importados: a TV Mini LED 110UX, de 110 polegadas, e o projetor C2 Ultra, da categoria Laser TV, capaz de projetar imagens em 4K de até 300 polegadas. Todos os demais televisores serão fabricados no Brasil, mantendo a parceria com a Multi (antiga Multilaser).

Conheça as TVs da Hisense

TV QLED, com painel de pontos quânticos para um maior volume de cores com tecnologia Full Array de iluminação do painel, que proporciona mais brilho e contraste, com maior uniformidade em toda a área da tela

Roda o sistema operacional Google TV, evolução do Android, e vem com controle remoto que aceita comandos de voz

AI para refinar os detalhes da imagem e AI Sports Mode para oferecer uma sensação mais real de estádio (som e imagem) nas partidas de futebol

Dolby Vision IQ/Dolby Atmos e HDR10+, com som imersivo e ajustes automáticos e contínuos de brilho, cores e contraste

Três entradas HDMI, conectividade Bluetooth e taxa de atualização de 60Hz

Roda o sistema operacional Vidaa, também utilizado nas TVs Toshiba

Controle remoto com comando de voz e compatibilidade com Amazon Alexa

AI para adaptação de profundidade, criando uma sensação de distância mais definida; e AI Sports, para melhorar o som e a imagem das partidas de futebol

Dolby Vision e HDR10+, com ajustes automáticos e contínuos de brilho, cores e contraste

Três entradas HDMI, conectividade Bluetooth e taxa de atualização de 60Hz

TV Mini LED Full Array Local Dimming com painel de pontos quânticos, combinação que resulta em mais brilho, contraste e volume de cores e com maior uniformidade por toda a área da tela

Processador Hi-View Engine, que utiliza a AI para simular imagens 4K a partir de conteúdos com resolução inferior e otimizar cores, brilho (inclusive de acordo com as características do ambiente) e contraste em tempo real

Roda o sistema operacional Google TV, evolução do Android, e vem com controle remoto que aceita comandos de voz

AI para refinar os detalhes da imagem e AI Sports Mode para oferecer uma sensação mais real de estádio (som e imagem) nas partidas de futebol

Dolby Vision IQ/Dolby Atmos e HDR10+, com som imersivo e ajustes automáticos para melhorar a imagem, e Game Bar (menu para jogos)

Quatro entradas HDMI, conectividade Bluetooth e taxa de atualização de 60Hz

