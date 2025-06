Guerra comercial de Trump: prazos tarifários e principais eventos futuros

(Reuters) - As reviravoltas nas políticas tarifárias do presidente dos EUA, Donald Trump, não só abalaram os mercados financeiros globais, como também levaram os investidores a uma montanha-russa.

As empresas seguem calculando o custo da guerra comercial, que agora está sendo estimado em mais de US$34 bilhões em vendas perdidas e despesas mais altas, mostrou uma análise da Reuters.

Somando-se à incerteza estão os desafios legais relacionados a tarifas e a afirmação de Trump de que ele fecharia acordos bilaterais com parceiros comerciais -- acordos que ainda são ilusórios, exceto no caso do pacto com o Reino Unido neste mês.

Aqui está um cronograma dos principais eventos e datas que podem ter influência na política tarifária dos EUA:

11 de junho de 2025:

Trump diz que o acordo dos EUA com a China está fechado, com Pequim fornecendo ímãs e minerais de terras raras ao país.

Um funcionário da Casa Branca afirmou que o acordo permite que os EUA cobrem uma tarifa de 55% sobre produtos chineses importados, enquanto a China cobraria uma tarifa de 10% sobre as importações de produtos norte-americanos. O acordo está sujeito à aprovação final do presidente Trump e do presidente chinês, Xi Jinping.

15 a 17 de junho:

Trump participará da cúpula anual do G7, no Canadá. A cúpula será realizada na cidade turística de Kananaskis, nas Montanhas Rochosas, em Alberta, e as tarifas deverão ser um dos principais tópicos de discussão.

8 de julho:

As tarifas do "Dia da Libertação" entrarão em vigor após o período de suspensão de 90 dias, afetando potencialmente as importações de vários países.

9 de julho:

Prazo final para os Estados Unidos e a União Europeia negociarem um acordo para evitar uma tarifa de 50% sobre todas as importações do bloco europeu.

14 de julho:

A pausa de 90 dias da UE em suas próprias tarifas retaliatórias chegará ao fim.

