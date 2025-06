Governo Trump se mobiliza para revogar regras de Biden contra poluição em usinas de energia

Por Valerie Volcovici

WASHINGTON (Reuters) - O governo do presidente dos EUA, Donald Trump, propôs revogar as regras aprovadas pelo ex-presidente Joe Biden para reduzir as emissões de dióxido de carbono, mercúrio e outros poluentes atmosféricos de usinas de energia, disse nesta quarta-feira o administrador da Agência de Proteção Ambiental (EPA, na sigla em inglês), Lee Zeldin.

O anúncio, dando continuidade a uma promessa feita pela EPA em março, é um passo fundamental nos esforços mais amplos de Trump para revogar regulamentações ambientais vistas por ele como barreiras desnecessárias ao desenvolvimento industrial e à expansão da produção de energia.

"A EPA está dando um passo importante, resgatando a sanidade e políticas sólidas, ilustrando que podemos proteger o meio ambiente e fazer a economia crescer", disse Zeldin na sede da agência.

Concessionárias de energia elétrica e mineradoras aplaudiram a iniciativa de eliminar as regras da era Biden, o que, segundo Zeldin, economizaria US$120 milhões por ano para as empresas. Grupos ambientalistas criticaram a proposta, afirmando que ela custaria mais do que isso em danos ao meio ambiente e à saúde pública.

Em março, Zeldin anunciou sua intenção de revogar três dúzias de regras existentes da agência sobre ar e água. O anúncio desta quarta-feira se concentra nas regulamentações de emissão de carbono e mercúrio, iniciando o processo formal para revogar essas regulamentações.

A EPA já isentou 47 empresas de regulamentações para reduzir o mercúrio e os tóxicos atmosféricos em usinas termelétricas a carvão por dois anos, de acordo com uma lista publicada pela EPA em abril.

A medida teve como objetivo evitar que usinas de energia tivessem que ser desativadas, já que os EUA enfrentam um aumento esperado na demanda de eletricidade, vinculado a uma elevação na construção de data centers.

Zeldin disse que os data centers consumirão 10% do fornecimento de eletricidade dos EUA dentro de dez anos, acima dos 3% a 4% atuais. Então, mais gás e carvão serão necessários para "tornar a América a capital mundial da inteligência artificial".

As regras de emissão de carbono de Biden para usinas de energia teriam reduzido as emissões de gases de efeito estufa em 1 bilhão de toneladas métricas até 2047, uma parte crucial da luta de seu governo contra as mudanças climáticas.

O setor elétrico é responsável por quase um quarto da poluição de gases de efeito estufa nos EUA.

Zeldin disse que as regras, se finalizadas, significariam que nenhuma usina de energia seria capaz de emitir mais do que emite hoje ou tanto quanto emitia há um ou dois anos.

(Reportagem de Valerie Volcovici)