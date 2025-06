Governo tem que lançar logo MP alternativa ao IOF, diz Lindbergh

O líder do PT na Câmara, Lindbergh Farias (RJ), disse que o governo deve editar ainda nesta quarta-feira, 11, a medida provisória com alternativas ao aumento do Imposto sobre Operações Financeiras (IOF) e que o Congresso terá "todo tempo do mundo" para apreciar as medidas. "Vai ser uma tramitação dura, mas esse é um debate que interessa a gente, que interessa o País, que é na hora de dividir a conta, também os mais ricos contribuírem de alguma forma. Esse vai ser um debate legítimo, vai ter muito debate aqui", disse.

As declarações foram dadas após a confusão generalizada que encerrou a participação do ministro da Fazenda, Fernando Haddad, na audiência pública conjunta das comissões de Finanças e Tributação e de Fiscalização Financeira e Controle da Câmara dos Deputados.

"O governo tem que lançar a medida provisória, não pode ficar mais tempo e depois vai ter 120 dias para negociar. O efeito não é imediato, esse é um debate muito profundo", disse. Lindbergh citou as medidas de tributação de bets e fintechs, a alíquota de 5% para títulos atualmente isentos, como as letras de crédito, e uniformização da alíquota de Imposto de Renda para aplicações financeiras em 17,5%.

O líder ainda argumentou que o corte de gasto tributário não é aumento de imposto e disse que o governo está aberto para discutir a redução do gasto primário.