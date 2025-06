Goleiro da seleção uruguaia Santiago Mele assina com Monterrey e vai jogar Copa de Clubes

O goleiro da seleção uruguaia Santiago Mele foi anunciado nesta quarta-feira como reforço do Monterrey, do México, pelo qual poderá disputar a Copa do Mundo de Clubes nos Estados Unidos.

'Los Rayados' assinaram com o goleiro uruguaio de 27 anos até 2029, anunciou o clube de Monterrey em um comunicado.

Mele é um dos quatro goleiros que o Monterrey inscreveu para o Mundial, juntamente com o argentino Esteban Andrada e os mexicanos Luis Cárdenas e Santiago Pérez.

O uruguaio se junta à equipe mexicana vindo do Junior Barranquilla, da Colômbia.

O México será o sexto país na carreira do goleiro uruguaio, depois de jogar no Uruguai (Fénix e Plaza Colonia), Turquia (Ankaragükü e Ankaraspor), Espanha (Lleida Esportiu), Argentina (Unión) e Colômbia (Junior).

Mele estreou pela seleção uruguaia em 2023 e fez parte do elenco que terminou em terceiro lugar na Copa América de 2024.

O Monterrey, time onde joga o zagueiro espanhol Sergio Ramos, conquistou o Campeonato Mexicano cinco vezes e a Copa dos Campeões da Concacaf também em cinco ocasiões.

Na Copa do Mundo de Clubes, que começa no sábado, o time competirá no Grupo E ao lado da Inter de Milão, do River Plate, da Argentina, e do Urawa Reds, do Japão.

