Gleisi: vamos responder a perguntas do Dino hoje sobre emendas

A ministra da Secretaria de Relações Institucionais (SRI), Gleisi Hoffmann, disse nesta quarta-feira, 11, que o governo vai responder hoje ao ministro do Supremo Tribunal Federal (STF) Flávio Dino a respeito de sua determinação para esclarecer sobre uma denúncia acerca de "emendas paralelas". A ministra assegurou que não há problema com a execução dos recursos.

"Nós vamos responder a essas perguntas do ministro Flávio Dino hoje já, para deixar claro que não tem nenhum problema com a execução das emendas e tem total transparência em relação a isso, e vamos dar essa resposta mostrando que essa ONG que fez essas perguntas tem um denuncismo que leva a inverdades, então nós vamos deixar isso muito claro", disse.

O magistrado determinou nesta terça-feira, 10, que o Legislativo explique, no prazo de dez dias úteis, o que tem sido chamado de "emendas de comissão paralelas" e "novo orçamento secreto no Ministério da Saúde".

Como mostrou a Coluna do Estadão, a nova ofensiva do magistrado gerou mal-estar no Congresso e pode contaminar o pacote do ministro da Fazenda, Fernando Haddad, para compensar o recuo na alta do Imposto sobre Operações Financeiras (IOF), segundo lideranças da Câmara e do Senado.