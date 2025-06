Futuros de Wall St recuam com falta de detalhes sobre discussões entre EUA e China

(Reuters) - Os futuros dos principais índices de Wall Street recuavam nesta quarta-feira, depois que as negociações entre Estados Unidos e China ofereceram poucos sinais de uma solução duradoura para as tensões comerciais, enquanto os investidores aguardavam dados de inflação da maior economia do mundo.

O relatório de preços ao consumidor de maio será divulgado às 9h30 e os economistas consultados pela Reuters esperam uma alta de 0,2% ante o mês anterior e um ganho de 2,5% em termos anuais, um pouco mais alto do que o dado de abril, já que as tarifas potencialmente aumentaram as pressões subjacentes.

"Os mercados parecem estar mudando seu foco - pelo menos temporariamente - para longe do risco tarifário, que é a manchete, e voltando para os dados que realmente importam", disse Jeff O'Connor, chefe de estrutura de mercado da Liquidnet, em comentários enviados por email.

"Os investidores estão se preparando para a primeira evidência concreta de como as políticas comerciais recentes podem estar se infiltrando na inflação."

Operadores estão precificando 44 pontos-base de cortes na taxa de juros pelo Federal Reserve até o fim do ano, com 50% de chance de um corte de 25 pontos em setembro, de acordo com a ferramenta FedWatch da CME. A expectativa geral é de que os membros mantenham os juros inalterados na próxima semana.

Autoridades norte-americanas e chinesas concordaram com uma estrutura para retomar sua trégua comercial e resolver as restrições de exportação da China para minerais de terras raras e ímãs, disse o secretário de Comércio dos EUA, Howard Lutnick, na terça-feira, ao fim de dois dias de conversas em Londres.

As negociações, que estão pendentes de revisões do presidente dos EUA, Donald Trump, e do presidente chinês, Xi Jinping, tinham o objetivo de mitigar as tarifas entre as duas superpotências. No entanto, as discussões pouco contribuíram para elevar a confiança dos investidores.

O futuro do S&P 500 caía 0,17%, enquanto o contrato futuro do Nasdaq 100 tinha queda de 0,16%, e o futuro do Dow Jones recuava 0,21%.

(Por Kanchana Chakravarty em Bengaluru)