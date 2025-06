Fluxo cambial total em 2025, até 6 de junho, é negativo em US$ 9,727 bilhões, diz BC

O fluxo cambial do Brasil ficou negativo em US$ 9,727 bilhões em 2025, até o dia 6 de junho, segundo dados preliminares divulgados pelo Banco Central nesta quarta-feira, 11. O canal financeiro acumulou saída líquida de US$ 32,089 bilhões. O comercial teve entrada líquida de US$ 22,362 bilhões.

O segmento financeiro teve compras de US$ 246,114 bilhões e vendas de US$ 278,203 bilhões no período. Esse canal inclui investimentos diretos e em carteira, remessas de lucro, pagamento de juros e outras operações.

O canal comercial teve importações de US$ 99,718 bilhões e exportações de US$ 122,080 bilhões. Nas exportações, estão inclusos US$ 14,108 bilhões em adiantamento de contrato de câmbio (ACC), US$ 32,966 bilhões em pagamento antecipado (PA) e US$ 75,005 bilhões em outras operações.

Mensal

Conforme os dados preliminares do BC, o fluxo cambial do Brasil foi positivo em US$ 437 milhões na primeira semana de junho. O canal financeiro teve entrada líquida de US$ 69 milhões. O canal comercial, de US$ 368 milhões.

Os dados dizem respeito ao período de 2 a 6 de junho, e também representam o acumulado do mês até a última sexta-feira.

O segmento financeiro teve compras de US$ 9,754 bilhões e vendas de US$ 9,675 bilhões.

O canal comercial teve importações de US$ 4,656 bilhões e exportações de US$ 5,024 bilhões. Nas exportações, estão inclusos US$ 1,038 bilhão em adiantamento de contrato de câmbio, US$ 1,008 bilhão em pagamento antecipado e US$ 2,978 bilhões em outras operações.