Fleury compra Hemolab Medicina Laboratorial por R$39,5 mi

SÃO PAULO (Reuters) - O grupo de medicina diagnóstica Fleury anunciou nesta quarta-feira a aquisição do Hemolab Medicina Laboratorial, em Conselheiro Lafaiete, no Estado de Minas Gerais, por R$39,5 milhões.

A receita do Hemolab, que atua nos serviços de exames de análises clínicas, patologia clínica e vacinação por meio de 15 unidades distribuídas em nove municípios mineiros, somou R$31 milhões no ano passado, segundo fato relevante do Fleury.

O múltiplo implícito para a aquisição é de 4,7 vezes o valor da empresa (Enterprise Value) sobre o Ebitda e 3,4 vezes o EV/Ebitda pós-sinergias, disse a empresa.

"Essa aquisição reforça a presença do Grupo Fleury no mercado B2C (unidades de atendimento e atendimento móvel) em Minas Gerais", disse a companhia em comunicado à imprensa.

Em 2022, o grupo Fleury já havia adquirido o Laboratório Méthodos, localizado no sul de Minas Gerais, e também conta com Hermes Pardini e LabClass, marcas de destaque em Belo Horizonte e que passaram a integrar a empresa a partir da combinação de negócios com o Grupo Hermes Pardini em 2023.

"Ao todo a empresa passa a contar com 108 unidades de atendimento no Estado", acrescentou.

Segundo a presidente do Fleury, Jeane Tsutsui, a aquisição "ocorre em virtude da nossa solidez financeira e atende a todas as nossas premissas de avaliação de ativos para fazer parte do nosso grupo", incluindo precificação adequada, convergência cultural e potencial de sinergias e de crescimento regional.

A conclusão da operação ainda está sujeita a condições precedentes, usuais a esse tipo de transação, conforme fato relevante.

(Reportagem de Patricia Vilas Boas)