Deputado que presidiu sessão com bate-boca acusa bolsonaristas de tumulto

O deputado federal Rogério Correia (PT-MG), que presidiu a comissão que ouvia o ministro da Fazenda, Fernando Haddad, acusou parlamentares bolsonaristas de tumultuarem a audiência pública realizada na tarde de hoje. A declaração foi feita durante entrevista ao UOL News, do Canal UOL.

O ministro [Fernando Haddad] tem razão: tanto o deputado Nikolas [Ferreira] quanto o deputado [Carlos] Jordy fizeram uma série de ataques e acusações e usaram adjetivos. Então, os dois foram lá para tumultuar, o que é comum, já que fui colega de ambos na CPMI do Golpe . Rogério Correia, deputado federal

Haddad esteve na Câmara dos Deputados hoje para participar de uma audiência pública das comissões de Finanças e Tributação e de Fiscalização Financeira e Controle. Na sessão, o ministro defendeu as medidas de ajuste fiscal propostas pelo governo para substituir o aumento do IOF (Imposto sobre Operações Financeiras).

Os deputados do PL Carlos Jordy e Nikolas Ferreira pediram a palavra, fizeram críticas ao governo Lula (PT) e, na sequência, deixaram a audiência sem ouvir a resposta do ministro. Ao retomar a palavra, Haddad reclamou que os deputados deixaram a audiência sem ouvi-lo e disse que a atitude é "molecagem"

Foi aí que se iniciou um bate-boca entre governo e oposição e uma confusão generalizada. O deputado Rogério Correia então decidiu encerrar a antecipadamente a sessão.

No que eles falaram sobre economia, o ministro ia respondê-los. Quando o ministro olha, eles já não estavam lá. Então desde lá [CPMI do Golpe], eu já conheço o que eles fazem.

Eles [os bolsonaristas] foram lá [na sessão], gravaram o que queriam gravar para pôr nas redes sociais e foram embora. Quando o ministro olhou, eles já não estavam, e por isso disse que parecia 'molecagem'. Aí, todos eles vieram para tumultuar e não deixar seguir o debate.

Eu não podia depois o deputado Nikolas, que já havia falado, inclusive com o tempo de liderança que não lhe cabia. Ele acha que pode falar o que quiser aos berros. Não pode ser assim. Existem regras. O deputado Nikolas já tem cartão amarelo do presidente da Câmara, Hugo Motta. Rogério Correia, deputado federal

Salto: Hipocrisia do Congresso com corte de gastos impressiona

No UOL News, o colunista Felipe Salto disse que a falta de disposição de parlamentares na discussão de projetos para cortes de gastos é algo que chama a atenção.

Partidos com quatro ministérios no governo, PP e União Brasil devem anunciar o fechamento de questão contra aumento de impostos e a medida provisória que deve ser editada pelo governo Lula (PT) para elevar a arrecadação, conforme apurou o jornal Folha de S.Paulo.

Há uma certa hipocrisia por parte do Congresso, que chega a impressionar. Por um acaso, o Congresso está disposto a cortar despesas?

Tem PEC para tratar da reforma administrativa à disposição do presidente da Câmara. Tem projeto na Câmara para limitar os supersalários... A questão que se coloca é se há, de fato, essa disposição. Claro que não há. Até porque discutir gastos significa discutir as emendas parlamentares. As emendas ganharam uma proporção de R$ 52 bilhões. Felipe Salto, colunista do UOL

