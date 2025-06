EUA registra leve aumento da inflação em maio

A inflação nos Estados Unidos aumentou ligeiramente em maio, segundo dados oficiais publicados nesta quarta-feira (11), enquanto especialistas não estimam que os preços podem permanecer inalterados diante das tarifas alfandegárias impostas pelo presidente Donald Trump.

Os preços ao consumidor subiram para 2,4% em maio, em termos anuais, em comparação com 2,3% em abril, de acordo com o índice CPI publicado pelo Deparamento de Trabalho e ao qual as aposentadorias americanas estão indexadas.

Este resultado corresponde às expectativas dos analistas, de acordo com o consenso publicado pelo MarketWatch.

Entretanto, os mercados podem respirar aliviados, visto que vários indicadores foram melhores do que o esperado.

Na variação mensal, o índice desacelerou para 0,1% em maio (em comparação aos 0,2% em abril), prejudicado pela queda dos preços da energia.

E, excluindo os preços voláteis de energia e alimentos, o CPI tem evoluído no mesmo ritmo (2,8%) desde março, apesar das expectativas dos analistas de uma deterioração.

Recentemente, Trump ficou satisfeito em ver a inflação contida e a Casa Branca criticou os especialistas que previram um aumento nos preços.

Mas "as empresas ainda estão liquidando os estoques acumulados antes das tarifas entrarem em vigor", declarou à AFP a economista da Nationwide Kathy Bostjancic.

Quando estes inventários foram reduzidos, "veremos um impacto maior das tarifas nos preços", advertiu.

myl/els/er/ad/mel/yr/aa

© Agence France-Presse