EUA e China chegam a acordo para aliviar restrições sobre exportações e manter a trégua tarifária

Por Kate Holton e Alistair Smout e Andrea Shalal

LONDRES (Reuters) - Autoridades dos Estados Unidos e da China disseram nesta terça-feira que chegaram a um acordo sobre uma estrutura para retomar a trégua comercial e remover as restrições à exportação chinesa de terras raras, oferecendo poucos sinais de uma solução duradoura para as tensões comerciais de longa data.

Ao final de dois dias de intensas negociações em Londres, o secretário de Comércio dos EUA, Howard Lutnick, disse a repórteres que o acordo para uma estrutura dá peso a um acordo alcançado no mês passado em Genebra para aliviar as tarifas bilaterais de retaliação que atingiram níveis de três dígitos.

No entanto, o acordo de Genebra fracassou devido às contínuas restrições da China às exportações de minerais essenciais, o que levou o governo norte-americano a responder com seus próprios controles de exportação, impedindo o envio de software de design de semicondutores, aeronaves e outros produtos para a China.

Lutnick disse que o acordo alcançado em Londres removerá as restrições sobre as exportações chinesas de minerais e imãs de terras raras e algumas das recentes restrições de exportação dos EUA "de forma equilibrada", mas não forneceu detalhes após a conclusão das negociações por volta da meia-noite, horário de Londres.

"Chegamos a uma estrutura para implementar o consenso de Genebra e o pedido entre os dois presidentes", disse Lutnick, acrescentando que os dois lados agora voltarão para apresentar a estrutura a seus respectivos presidentes para aprovação.

"E se isso for aprovado, nós implementaremos a estrutura", disse ele.

Em um briefing separado, o vice-ministro do Comércio da China, Li Chenggang, também disse que uma estrutura comercial havia sido alcançada em princípio e que seria levada de volta aos líderes norte-americanos e chineses.

As mudanças nas políticas tarifárias do presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, agitaram os mercados globais, provocaram congestionamento e confusão nos principais portos e custaram às empresas dezenas de bilhões de dólares em vendas perdidas e custos mais altos.

O acordo pode evitar que o pacto de Genebra se desfaça em relação aos controles de exportação em disputa, mas faz pouco para resolver as profundas diferenças em relação às tarifas unilaterais de Trump e às reclamações de longa data dos EUA sobre o modelo econômico estatal e voltado para a exportação da China.

Os dois lados têm até 10 de agosto para negociar um acordo mais abrangente para aliviar as tensões comerciais, ou as taxas tarifárias voltarão a subir de cerca de 30% para 145% no lado dos EUA e de 10% para 125% no lado chinês.

Sinais de afrouxamento das restrições surgiram na China, já que várias empresas de ímãs de terras raras listadas em Shenzhen, incluindo a JL MAG Rare-Earth, a Innuovo Technology e a Zhong Ke San Huan, disseram ter obtido licenças de exportação das autoridades chinesas.

A China detém um quase monopólio sobre ímãs de terras raras, um componente crucial em motores de veículos elétricos, e sua decisão em abril de suspender as exportações de uma ampla gama de minerais e ímãs essenciais abalou as cadeias globais de oferta.

Em maio, os EUA responderam suspendendo as remessas de software de design de semicondutores, produtos químicos e equipamentos de aviação, revogando as licenças de exportação que haviam sido emitidas anteriormente.

(Reportagem adicional de David Milliken e William James em Londres e Sachin Ravikumar; Ethan Wang, Shi Bu, Yuhan Lin e Alessandro Diviggiano em Pequim)