Estoques de petróleo nos EUA caem 3,644 milhões de barris, revela DoE

Os estoques de petróleo nos Estados Unidos tiveram queda de 3,644 milhões de barris, a 432,415 milhões de barris na semana passada, informou nesta quarta-feira, 11, o Departamento de Energia (DoE). Analistas consultados pelo The Wall Street Journal previam queda de 1,6 milhão de barris.

Os estoques de gasolina tiveram alta de 1,504 milhão de barris, a 229,804 milhões de barris, enquanto a projeção era de alta de 900 mil barris. Já os estoques de destilados avançaram 1,246 milhão de barris, a 108,884 milhões de barris. A previsão era de avanço de 900 mil de barris.

A taxa de utilização da capacidade das refinarias subiu de 93,4% para 94,3%, acima da projeção dos analistas, de alta a 93,6%.

Os estoques de petróleo no centro de distribuição de Cushing tiveram recuo de 403 mil barris, a 23,683 milhões de barris. A produção média diária de petróleo subiu a 13,428 milhões de barris na semana. Fonte: Dow Jones Newswires.

