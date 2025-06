Equador empata com Peru (0-0) e se classifica para Copa do Mundo de 2026

O Equador garantiu sua classificação para a Copa do Mundo de 2026 nesta terça-feira (10) com um empate em 0 a 0 contra o Peru, em Lima, retornando ao torneio após sua participação no Mundial do Catar-2022 enquanto a seleção peruana espera um milagre para chegar à repescagem intercontinental.

Apesar de ter começado as Eliminatórias Sul-Americanas com -3 pontos devido a uma sanção da Fifa, 'La Tricolor' assegurou uma das vagas diretas para o Mundial após uma partida intensa da 16ª rodada no Estádio Nacional de Lima.

O Equador chegou aos 25 pontos, ficando em segundo lugar na classificação e se aproximou da Argentina, classificada e líder (35). O Peru permaneceu em penúltimo, com 12 pontos.

Nas duas últimas partidas das Eliminatórias, a serem disputadas em setembro, o Peru visitará o Uruguai em Montevidéu e encerrará o torneio como anfitrião contra o Paraguai.

Já os equatorianos enfrentarão o Paraguai em Assunção e receberão a Argentina em Guayaquil.

cm/cl/aam

© Agence France-Presse