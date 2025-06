É falso que Preta Gil xingou Bolsonaro por uso de bolsa de colostomia

Não é verdade que Preta Gil tenha chamado Jair Bolsonaro de "saco de bosta" em uma referência à bolsa de colostomia que o ex-presidente precisou usar depois da facada de 2018.

Post nas redes sociais fazem a alegação falsa criando uma relação com o fato de a cantora estar fazendo uso de uma bolsa de ileostemia em seu tratamento contra o câncer.

Não há nenhum registro de que Preta Gil tenha feito tal declaração, seja em entrevistas ou em suas redes sociais.

O que diz o post

Em uma das publicações, um homem diz que, anos atrás, Preta Gil teria zombado de Bolsonaro por ele usar uma bolsa de colostomia. Na legenda, estava escrito "O DESTINO É IMPLACÁVEL. Não desejo mal a ninguém, mas não tenho memória curta. A Lei do Retorno é infalível. Preta Gil chocou a direita ao debochar e chamar JB de 'Saco de Bosta' nas redes sociais por usar bolsa de colostomia. Menos de 3 anos depois, ela terá que usar a mesma bolsa pelo resto da vida. Exatamente assim. Que Deus a perdoe e cuide dela."

Em outra publicação, uma foto da cantora na piscina com a bolsa de ileostemia é compartilhada com o seguinte texto: "PRETA GIL DEBOCHOU DE BOLSONARO HÁ TRÊS ANOS ATRÁS, CHAMANDO-O DE SACO DE BOSTA POR TER DE USAR A BOLSA DE COLOSTOMIA POR BREVE TEMPO APÓS SUA CIRURGIA. HOJE A PRETA GIL É OBRIGADA A USAR POR TODA VIDA. NADA COMO UM DIA ATRÁS DO OUTRO! AQUI SE FAZ, AQUI SE PAGA!"

Por que é falso

Não há registros de que Preta Gil tenha se referido a Bolsonaro como "saco de bosta". O UOL Confere não encontrou nenhum conteúdo publicado em sites de notícias com a suposta frase citada nos posts desinformativos (aqui). Nas redes sociais da cantora, também não há registro de tal ofensa (aqui e aqui).

Preta Gil acionou a Justiça contra Bolsonaro. Em 2011, a cantora processou o então deputado federal após ele responder, com teor racista, a uma pergunta feita por ela no programa CQC. Preta Gil venceu a ação, e Bolsonaro foi condenado a pagar R$ 150 mil por danos morais ao Fundo de Defesa dos Direitos Difusos (FDDD), vinculado ao Ministério da Justiça (aqui e aqui).

Preta Gil usa bolsa de ileostomia, e não de colostomia. Em 2023, a cantora foi diagnosticada com câncer e precisou colocar a bolsa para o tratamento (aqui). A principal diferença entre a bolsa de colostomia e a de ileostomia é o local onde as cirurgias são realizadas. Enquanto a primeira atinge uma porção do intestino grosso, a ileostomia é ocorre na parte final do intestino delgado (aqui).

Este conteúdo também foi checado por Boatos.org.

