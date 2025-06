Desordem irrompe na Irlanda do Norte pela terceira noite consecutiva

BALLYMENA, Irlanda do Norte (Reuters) - A Irlanda do Norte viveu pela terceira noite consecutiva momentos de tensão e desordem pública nesta quarta-feira, com um suposto incêndio em um centro de lazer na cidade de Larne após jovens mascarados quebrarem janelas.

A Reuters não conseguiu verificar imediatamente a autenticidade dos vídeos e fotos em redes sociais mostrando o ocorrido.

Centenas de manifestantes mascarados atacaram a polícia e incendiaram casas e carros 33 quilômetros a oeste de Ballymena durante as duas noites anteriores, no que a polícia classificou de "violência racista". Trinta e dois policiais ficaram feridos.

A polícia de choque e vans blindadas bloquearam estradas em Ballymena na noite desta quarta-feira, enquanto uma multidão de cerca de 200 pessoas assistia. Duas pedras foram atiradas em um veículo da polícia e uma pessoa chutou o capô de uma van policial, disse uma testemunha à Reuters.

As vans da polícia avançaram lentamente em direção à multidão, que foi avisada por um alto-falante para se dispersar imediatamente, e que a força estava "prestes a ser usada contra indivíduos violentos".

A violência eclodiu inicialmente após dois meninos de 14 anos serem presos, acusados de agressão sexual grave contra uma adolescente em Ballymena, localizada a 45 quilômetros de Belfast.

As acusações foram lidas no tribunal por um intérprete romeno para os rapazes, que negaram a acusação por meio de seu advogado, informou a BBC. A polícia investiga os danos à propriedade em Ballymena como crimes de ódio com motivação racial.

