Deral: plantio de trigo atinge 78% no PR; milho safrinha mantém apenas 3% colhido

São Paulo, 11 - O plantio de trigo no Paraná avançou para 78% da área estimada até a segunda-feira, 9, segundo boletim do Departamento de Economia Rural (Deral), da Secretaria da Agricultura do Estado. O avanço de 6 pontos porcentuais em relação à semana anterior (72%) reflete as condições climáticas favoráveis registradas nos últimos dias. Segundo o boletim, 100% das lavouras estão em boas condições, com 12% em germinação e 87% em desenvolvimento vegetativo.A colheita do milho da segunda safra permanece praticamente estagnada, com apenas 3% da área total colhida, mesmo porcentual da semana anterior. As condições das lavouras se deterioraram ligeiramente: 67% estão em boas condições (ante 65% na semana passada), 20% em condição média (22% anteriormente) e 13% em situação ruim (mantendo o mesmo porcentual). A maior parte da cultura está em frutificação (52%) ou maturação (44%), com apenas 4% ainda em floração.O clima instável da semana, com chuvas entre os dias 3 e 5 de junho e registros localizados de granizo, favoreceu o desenvolvimento do trigo, mas continuou prejudicando as atividades de colheita do milho. As precipitações foram mais concentradas na faixa norte do estado no fim de semana, enquanto as demais regiões tiveram tempo mais estável.No caso do feijão segunda safra, 71% da área já foi colhida, ante 3% na semana anterior. No entanto, as condições das lavouras remanescentes preocupam: apenas 70% estão em boas condições, 22% em condição média e 8% em situação ruim. As chuvas constantes têm retardado as operações e causado perdas de qualidade devido ao excesso de umidade. A cevada segue em fase inicial de plantio, com 39% da área estabelecida, concentrada principalmente em desenvolvimento vegetativo (81%) e com 96% das lavouras em excelentes condições.