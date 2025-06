Cúpula da Juventude do Brics busca cooperação para mercado de trabalho

Os desafios do ingresso no mercado de trabalho para os mais jovens, em um cenário de precarização e de inserção definitiva da inteligência artificial, foram uma das principais preocupações de representantes dos 11 países que compõem o Brics, durante a 11ª Cúpula da Juventude do bloco. O evento foi realizado em Brasília até essa terça-feira (10).

"O que mais uniu todos os países foi possibilitar espaços de cooperação, tanto bilaterais quanto no âmbito do grupo, diante da inteligência artificial e de uma indústria cada vez mais automatizada", afirmou o secretário nacional de Juventude, Ronald Sorriso.

"É muito importante salientar que são poucos os encontros que conseguem extrair uma declaração, como o memorando de entendimento..

Para ele, um dos principais avanços de entendimento teve relação com objetivos de cooperação, mesmo com realidades tão diversas.

O documento ainda não se tornou público porque será traduzido e assinado pelos representantes das diferentes nações que compõem o bloco. Além do que os une, temas como questões de gênero ainda são considerados sensíveis em vista da diversidade cultural dos países.

Energia

Também nesta semana, foi realizada a 7ª Cúpula de Energia Jovem do Brics. O evento reuniu mais de 100 participantes, incluindo delegações oficiais de jovens dos países do bloco, além de representantes de ministérios, instituições acadêmicas e empresas de energia.

Um dos destaques foi a sessão "Pré-lançamento do Brics Youth Energy Outlook (perspectiva energética para a juventude)". Desenvolvido por mais de 50 jovens pesquisadores desses países, o relatório analisa os maiores desafios energéticos, incluindo o desenvolvimento de sistemas de baixa emissão de carbono, combustíveis sustentáveis, acesso à energia e recursos minerais críticos.

Brics

Inicialmente formado por Brasil, Rússia, Índia, China e África do Sul, o grupo incluiu, no ano passado, como membros permanente, o Irã, a Arábia Saudita, o Egito, a Etiópia e os Emirados Árabes Unidos.

Neste ano, foi a vez de a Indonésia ser incluída como membro permanente. Além disso, em 2025, foi inaugurada a modalidade de membros parceiros, com a inclusão de nove países: Belarus, Bolívia, Cuba, Cazaquistão, Malásia, Nigéria, Tailândia, Uganda e Uzbequistão.

