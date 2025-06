Coreia do Norte sempre estará ao lado da Rússia, diz líder a Putin

SEOUL (Reuters) - O líder norte-coreano Kim Jong Un disse em uma mensagem ao presidente russo Vladimir Putin que seu país sempre estará ao lado de Moscou, informou a mídia estatal na quinta-feira (ainda quarta-feira em Brasília).

Em uma mensagem para o Dia da Rússia, feriado patriótico que celebra a independência da Rússia, Kim chamou Putin de seu "mais querido camarada" e elogiou as relações bilaterais como uma "relação genuína entre camaradas de armas", informou a KCNA.

"É uma vontade inabalável do governo da RPDC e minha própria vontade manter firmemente as relações entre a RPDC e a Rússia", disse Kim, utilizando a sigla do nome oficial da Coreia do Norte, República Popular Democrática da Coreia.

No início deste ano, Pyongyang confirmou pela primeira vez , após meses de silêncio, que havia enviado tropas para lutar pela Rússia na guerra da Ucrânia sob ordens do líder Kim Jong Un.

(Reportagem de Hyunsu Yim)