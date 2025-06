Classificação do Brasil para a Copa de 2026: "presente para Ancelotti", diz imprensa europeia

A classificação da seleção brasileira para a Copa do Mundo de 2026, após a vitória de 1 a 0 sobre o Paraguai na noite desta terça-feira (10) na Neo Química Arena, em São Paulo, foi destaque na imprensa esportiva europeia.

O jornal Marca, da Espanha, disse que "só podia ser ele", em referência a Vinícius Jr., autor do gol da vitória de 1 a 0.

"Vinícius dá a Ancelotti uma vitória valiosa na estreia do técnico em casa, em São Paulo. O jogo de Vinicius foi uma maravilha", destaca o jornal espanhol, afirmando que o atacante, que deu tantas alegrias ao seu clube, liderou "uma equipe brasileira que melhorou seu desempenho em relação aos últimos jogos".

Relatando em detalhes o desenrolar da partida válida pela 16?ª rodada de classificação da zona América do Sul, Marca elogiou a força ofensiva da seleção brasileira, que dominou claramente o duelo contra os paraguaios.

"O Brasil foi a clara força dominante na partida e conseguiu uma vitória crucial para se classificar para a Copa do Mundo de 2026. Ancelotti já tem sua primeira grande noite como técnico do Brasil... graças a Vinicius", concluiu o diário esportivo.

O francês L'Équipe lembra que o gol da vitória e da classificação, anotado por Vini Jr, é muito "simbólico" já que o jogador foi treinado por Ancelotti, no Real Madrid. No entanto, o treinador terá um "imenso trabalho pela frente" até a Copa como comanda dos pentacampeões mundiais, afirma o diário esportivo.

"Apesar de algumas imprecisões, o padrão de jogo foi muito melhor do que na primeira partida de Ancelotti", ressalta L'Équipe, destacando que em sua primeira partida diante do público brasileiro Ancelotti "escalou uma equipe decididamente ofensiva, contando principalmente com o retorno de Raphinha, que voltou de suspensão e tem sido muito importante nesta temporada com o FC Barcelona".

O esportivo francês lembra que o Brasil tem a ambição de quebrar um longo jejum, desde 2002, quando levantou seu último troféu de campeão de uma Copa do Mundo.

Seleção "mais organizada"

"Presente de aniversário" foi o título da reportagem do italiano Gazzetta dello Sport, em referência à primeira vitória de Ancelotti como treinador da seleção brasileira, após sua estreia no empate sem gols do Brasil com o Equador.

"É um belo presente" na noite em que o treinador italiano completou 66 anos, afirma o diário. Foi a primeira vitória dele em dois jogos no comando da equipe, lembra o diário que relatou a homenagem dos torcedores da Neo Química Arena, estádio do Corinthians em São Paulo, com faixas de "Parabéns Carletto".

Para a Gazzetta dello Sport, contra o Paraguai a seleção brasileira jogou "mais organizada, com quatro atacantes que se movimentaram com muita reatividade". Ancelotti terá agora mais tempo e tranquilidade para melhorar a equipe que continua sendo a única do mundo a participar de todos os Mundiais já realizados, lembra o diário italiano.

O inglês The Guardian destacou em título o gol da classificação ao Mundial de Vinícius Jr e a escolha de Ancelotti de jogar com quatro atacantes.

O jornal inglês lembrou que o brasileiro dedicou seu gol ao seu ex-treinador no Real Madrid. "É para você", disse Vini Jr. ao apontar para o técnico italiano na comemoração do gol, descreveu o diário.

"Após o apito final, um clipe dos primeiros dias de Ancelotti no cargo foi exibido em telões espalhados pelo estádio. Houve uma comemoração ruidosa, como se o italiano tivesse trazido vida nova a uma equipe que, há apenas três meses, parecia perdida e condenada", escreveu The Guardian.

O jornal inglês também ressaltou que o Brasil ampliou seu recorde como única equipe a participar de todas as Copas com "os pentacampeões na fila para fazer sua 23ª participação no torneio do próximo ano nos Estados Unidos, Canadá e México".