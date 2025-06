Cidades dos EUA se preparam para mais protestos; centro de Los Angeles fica sob toque de recolher

LOS ANGELES (Reuters) - Várias cidades dos Estados Unidos se preparavam para uma nova rodada de protestos na quarta-feira por causa das amplas operações contra imigração do presidente Donald Trump, enquanto parte de Los Angeles passou a noite sob toque de recolher em um esforço para reprimir cinco dias de agitação.

As autoridades também estavam se preparando para manifestações anti-Trump em todo o país no sábado, quando tanques e veículos blindados percorrerão as ruas de Washington, D.C., em um desfile militar que marca o 250º aniversário do Exército dos EUA e coincide com o 79º aniversário do presidente.

O governador do Texas, o republicano Greg Abbott, disse que enviará a Guarda Nacional na quarta-feira, antes dos protestos planejados. Nesta semana, já ocorreram manifestações em Austin, Texas, Nova York, Atlanta e Chicago, entre outras cidades.

A decisão de Trump de enviar tropas da Guarda Nacional e fuzileiros navais para Los Angeles provocou um debate nacional sobre o uso de militares em solo norte-americano e colocou o presidente republicano contra o governador democrata da Califórnia, Gavin Newsom.

Trump alegou que o destacamento impediu que a violência saísse do controle, uma afirmação que Newsom e outras autoridades locais disseram ser o oposto.

"Esse descarado abuso de poder por parte de um presidente em exercício inflamou uma situação, colocando em risco nosso povo, nossos policiais e até mesmo nossa Guarda Nacional. Foi aí que a espiral descendente começou", disse Newsom em um discurso em vídeo na terça-feira. "Ele novamente optou pela escalada. Ele escolheu mais força. Ele escolheu a teatralidade em vez da segurança pública. ... A democracia está sendo atacada."

Newsom, que é amplamente esperado que estabaleça uma candidatura presidencial em 2028, processou Trump e o Departamento de Defesa na segunda-feira, buscando bloquear o envio de tropas federais. Trump, por sua vez, sugeriu que Newsom deveria ser preso.

Centenas de fuzileiros navais chegaram à área de Los Angeles na terça-feira sob ordens de Trump, que também convocou 4.000 soldados da Guarda Nacional para a cidade. Os fuzileiros navais e a Guarda Nacional são designados para proteger funcionários e prédios do governo e não têm autoridade para prender.

Cerca de 700 fuzileiros navais estavam em uma área de preparação na região de Seal Beach, a cerca de 50 km ao sul de Los Angeles, na terça-feira, aguardando o destacamento para locais específicos, disse uma autoridade dos EUA.

A prefeita de Los Angeles, Karen Bass, afirmou que os deslocamentos não eram necessários e que a polícia local poderia gerenciar os protestos, que têm sido amplamente pacíficos e limitados a cerca de cinco ruas do centro da cidade.

Mas a prefeita decidiu impor um toque de recolher em uma região do centro da cidade a partir da noite de terça-feira, depois que várias empresas foram saqueadas durante a agitação. O toque de recolher durará vários dias.

A polícia disse que vários grupos permaneceram nas ruas em algumas áreas apesar do toque de recolher e que "prisões em massa" foram iniciadas.

(Reportagem de Jorge Garcia, Brad Brooks, Jane Ross e Arafat Barbakh em Los Angeles, Dietrich Knauth em Nova York, Idrees Ali, Phil Stewart e Trevor Hunnicutt em Washington e Tom Polansek em Chicago)