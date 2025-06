Camisetas ficam congeladas em dia mais frio do ano em cidade de SC

Santa Catarina enfrenta o seu dia mais frio do ano nesta quarta-feira, 11. De acordo com a Defesa Civil estadual, a menor temperatura foi registrada no município de São Joaquim, no interior do Estado, onde os termômetros chegaram a marcar -6,3ºC e há geada.

Um perfil de turismo catarinense no Instagram publicou um vídeo mostrando camisetas que ficaram congeladas após serem exposta ao frio na região de São Joaquim conhecida como Caminhos da Neve.

"A cidade de vocês também é fria?", diz o homem no vídeo, mostrando duas camisetas, uma da banda de rock Rolling Stones e outra da Metallica, congeladas.

Segundo a Defesa Civil de Santa Catarina, a sensação de frio deve diminuir na parte da tarde, com a presença do sol, mas as temperaturas voltam a cair durante a noite. A onda de frio perdura até esta quinta-feira, 12. Na sexta, 13, começa a perder força.

A recomendação é para que a população se mantenha agasalhada e, de preferência, em locais fechados e aquecidos. O frio intenso pode agravar doenças respiratórias e cardiovasculares, alerta a Defesa Civil catarinense.