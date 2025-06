Bruno Henrique, do Flamengo, é denunciado por fraude esportiva e estelionato

O atacante Bruno Henrique, do Flamengo, foi denunciado nesta quarta-feira (11) por estelionato e fraude esportiva para beneficiar seus familiares em apostas on-line, informou uma fonte de sua defesa à AFP.

O jogador é suspeito de forçar um cartão amarelo durante partida do Campeonato Brasileiro de 2023, uma ação que teria sido previamente coordenada com apostadores de sua família.

"Ele foi denunciado hoje pelo Ministério Público" em Brasília, confirmou sua defesa, garantindo que o atacante "não tem impedimento" para disputar a Copa do Mundo de Clubes, apesar da denúncia.

"A gente não vai comentar isso. Estamos focados 100% no Mundial", que será disputado a partir de sábado nos Estados Unidos, disse a assessoria de imprensa do Flamengo, consultada pela AFP.

As suspeitas em torno do atacante decorrem da derrota por 2 a 1 para o Santos, em Brasília, em novembro de 2023, na qual Bruno Henrique recebeu um cartão amarelo por uma falta e, em seguida, um segundo por ofender o árbitro, o que o levou a ser expulso.

A polícia indiciou o jogador de 34 anos em abril, após encontrar diversas mensagens no celular do irmão que o comprometiam diretamente.

"Quando te derem o terceiro cartão [no Brasileirão], liga pra gente", pediu o irmão, segundo capturas de tela vazadas pela imprensa. "Contra o Santos", respondeu Bruno Henrique.

Em novembro de 2024, a polícia realizou uma operação com diversos mandados de busca e apreensão, incluindo a casa de Bruno Henrique no Rio de Janeiro e seu quarto no centro de treinamento do Flamengo.

Além do jogador, todos os supostos apostadores foram alvos da operação, que investiga a violação do princípio da incerteza quanto ao resultado de um evento esportivo, crime punível com pena de dois a seis anos de prisão.

O irmão, a cunhada e o primo do atacante teriam criado contas em casas de apostas on-line na véspera da partida e apostado que ele levaria um cartão amarelo.

Além da investigação na Justiça Comum, o Superior Tribunal de Justiça Desportiva (STJD) ainda não se pronunciou. Se o caso avançar nessa instância, Bruno Henrique poderá ser suspenso preventivamente.

Suspeitas de manipulação de resultados abalaram o futebol brasileiro, com investigações visando grandes clubes. O Congresso criou uma comissão especial para investigar o assunto.

Em março, a comissão aprovou um pedido do senador e ex-jogador Romário para investigar o tio de Lucas Paquetá, meio-campista da seleção brasileira e do West Ham, por supostamente se beneficiar de cartões amarelos premeditados para seu sobrinho.

A decisão coincidiu com o início de um julgamento na Inglaterra contra Paquetá, acusado de forçar cartões amarelos na Premier League, segundo a mídia inglesa.

