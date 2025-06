Brian Wilson, líder e vocalista dos Beach Boys, morre aos 82 - Considerado um dos maiores compositores da história do rock, músico americano foi a mente e a voz por trás de clássicos como "God Only Knows" e "Good Vibrations".Brian Wilson, músico e principal compositor da icônica banda de rock americana The Beach Boys, faleceu, conforme anúncio feito por sua família nesta quarta-feira (11/06). Ele tinha 82 anos. Não foi informado quando exatamente ele morreu, nem em quais circunstâncias.

"É com grande tristeza que anunciamos que nosso amado pai, Brian Wilson, faleceu", disse o comunicado.

Considerado um dos maiores nomes do rock, Brian Wilson é cultuado por clássicos como "Surfin' U.S.A.", "Good vibrations", "Wouldn't it be nice" e "God only knows". A sofisticação de suas composições, harmonia e vocalizações é frequentemente lembrada como marca do artista e influenciou gerações em todo o mundo.

Ele personificou a inocência surfista e ensolarada californiana, mas também foi um gênio em luta contra doenças mentais e drogas.

No início de 2024, após a morte de sua esposa, Melinda Wilson, a Justiça americana determinou que ele passasse a ser tutelado por seus representantes comerciais, já que ele apresentava um "um grave distúrbio neurocognitivo" e havia sido diagnosticado com demência.

Em meados dos anos 1960, os Beach Boys criaram a trilha sonora para o mito do sul da Califórnia como um paraíso — harmonias alegres e uma batida boogie para acompanhar um estilo de vida despreocupado e juvenil. Carros, sexo e as ondas do mar eram as únicas preocupações.

Trajetória artística

Brian Wilson era o mais velho e o último sobrevivente dos três irmãos músicos dos Beach Boys — e a força motriz por trás da banda.

Nascido em 20 de junho de 1942, em um subúrbio de Los Angeles, ele encontrou refúgio na música em meio a uma infância marcada pelo abuso de seu pai controlador — que mais tarde se tornaria o empresário da banda.

A música se tornou o santuário de Wilson. Ele reunia seus irmãos ao redor do órgão Hammond na sala de estar, ensinando-lhes harmonias de jazz e gospel.

Aos 19 anos, Wilson formou os Beach Boys como um projeto familiar com seus irmãos Dennis e Carl, seu primo Mike Love e seu vizinho Al Jardine, na cidade de Hawthorne.

Wilson seria a principal força criativa da banda, responsável pela composição e arranjos musicais, além de tocar baixo.

Os Beach Boys assinaram com a Capitol Records em 1962 e lançaram seu primeiro álbum, Surfin' Safari, no mesmo ano.

Legado de Brian Wilson

O que parecia ser uma sequência inesgotável de sucessos alegres os transformou na banda mais vendida dos Estados Unidos naquela época. Eles também foram aclamados pela crítica.

Enquanto a banda ganhou fama por seus hits ensolarados, as letras de Wilson evoluíram para temas mais melancólicos como solidão, insegurança e saudade. Canções como "God Only Knows", "Caroline, No" e "I Just Wasn't Made for These Times" fazem parte desse repertório.

Obra-prima de Wilson, o álbum Pet Sounds, de 1966, é frequentemente lembrado como um dos melhores discos de todos os tempos – abriu novos caminhos na produção em estúdio com suas harmonias complexas, instrumentos não convencionais e letras introspectivas.

Após cinco anos de intensa produção criativa, Wilson entrou em depressão, agravada pelo uso de drogas, situação que perdurou por décadas.

Em 1988, os Beach Boys foram introduzidos ao Hall da Fama do Rock and Roll, um dos maiores reconhecimentos da indústria musical, e conquistaram um Grammy pelo conjunto da obra, em 2001.

Mais de 35 anos depois, Wilson reapareceu para finalmente concluir Smile, projeto ambicioso concebido após o Pet Sounds, com arranjos complexos e psicodelia. Pressão comercial, conflitos internos e os crescentes problemas de saúde mental de Wilson levaram ao engavetamento do projeto em 1967, que ficou conhecido como o "álbum perdido" da banda e aclamado como uma de suas maiores conquistas artísticas.