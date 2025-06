Bolsonaro nega golpe e diz que 'discutiu alternativas' com Forças Armadas

O ex-presidente Jair Bolsonaro foi interrogado ontem pelo ministro Alexandre Moraes, no STF, na ação que investiga a tentativa de golpe de Estado após a eleição de Lula, em 2022. Ele se apresentou comedido e demonstrando respeito a Moraes, uma atitude que destoou da postura adotada em outras ocasiões, quando fazia frequentes ataques ao ministro. Bolsonaro negou envolvimento com qualquer tentativa de golpe, pediu desculpas ao STF por críticas feitas aos ministros em uma reunião ministerial em julho de 2022, e chamou seus apoiadores que defenderam intervenção militar de "malucos". O ex-presidente também contestou a afirmação de Mauro Cid de que teria "enxugado" a minuta do golpe, retirando a prisão de autoridades, com exceção de Alexandre de Moraes. Ele admitiu, no entanto, que viu o documento, mas minimizou a sua importância. Disse que o texto tinha "apenas os considerandos" e que foi exibido numa TV durante reunião, "de forma bastante rápida". Bolsonaro disse ainda que, após o TSE decretar uma multa de R$ 22 milhões ao Partido Liberal pela representação contra o resultado das eleições, ele convidou os chefes das Forças Armadas para discutir as "alternativas". Leia mais sobre o depoimento.

Braga Netto diz que Cid mentiu, e Torres fala que minuta em sua casa foi 'fatalidade'. Além de Jair Bolsonaro, também foram interrogados ontem no STF o general Augusto Heleno, que preferiu não responder aos questionamentos de Moraes, Anderson Torres, Braga Netto, Sérgio Nogueira e Almir Garnier. Anderson Torres, que foi ministro da Justiça no governo Bolsonaro, afirmou que a minuta de teor golpista encontrada pela Polícia Federal foi parar em sua casa em decorrência de uma fatalidade. Segundo ele, o texto era um dos papéis que recebeu na rotina no ministério e deveria ir para o lixo. Já o ex-ministro da Defesa Paulo Sérgio Nogueira afirmou que alertou Bolsonaro sobre a gravidade da decretação de medidas de exceção com a vitória de Lula e após a reunião em que o então presidente apresentou aos chefes militares uma série de considerações que embasariam a decretação de estado de defesa ou estado de sítio. O último a ser ouvido foi Braga Netto, o único que não foi ouvido presencialmente por estar preso no Rio de Janeiro. Ele negou que tenha entregado dinheiro a Mauro Cid em uma caixa de vinho para financiar uma articulação para matar autoridades, e afirmou só ter tomado conhecimento dos planos por meio da imprensa.

Brasil vence Paraguai e garante vaga na Copa do Mundo. A seleção brasileira venceu ontem por 1 a 0 a seleção paraguaia na partida realizada na Neo Química Arena, em São Paulo, e se classificou para a Copa do Mundo de 2026. O gol da vitória foi marcado por Vini Jr. A classificação e também primeira vitória como técnico do Brasil foi um presente para o italiano Carlo Ancelotti, que completou 66 anos ontem. O Brasil garantiu a classificação porque chegou a 25 pontos nas Eliminatórias e não pode mais ser alcançado pela Venezuela, que tem 18 e está em sétimo — primeira posição fora das vagas diretas ao Mundial. Além do Brasil, já estão confirmados na Copa: Estados Unidos, México, Canadá, Argentina, Japão, Austrália, Coreia do Sul, Uzbequistão, Irã, Jordânia e Nova Zelândia. Saiba como foi o jogo.

Haddad apresenta compensação do IOF a Lula e diz que medidas só afetam 'moradores de coberturas'. O ministro da Fazenda afirmou ontem que as medidas de compensação ao aumento do Imposto sobre Operações Financeiras em discussão pelo governo buscam fazer justiça tributária. "Essas medidas atingem os moradores de cobertura. Pegam só gente que tem muita isenção fiscal, todas as medidas envolvem bets e mercado financeiro, não mexem com o dia a dia da população", disse. Entre as propostas, está previsto o fim de isenção de Imposto de Renda sobre alguns títulos - a cobrança passará a ser de 5% sobre novas aplicações, e o aumento da taxação de apostas esportivas online, com alta da alíquota de 12% para 18%. Haddad se reuniu com parlamentares no domingo para discutir as medidas e ontem apresentou as propostas para Lula. Ele disse que os cálculos do impacto "estão sendo fechados" para enviar à Casa Civil. Saiba mais.

CPI das Bets pede o indiciamento de Virgínia Fonseca, Deolane e mais 14. A relatora da CPI que investiga a atuação das casas de apostas online no país, senadora Soraya Thronicke, sugeriu ontem o indiciamento das influenciadoras Virginia Fonseca e Deolane Bezerra, além de outras 14 pessoas, incluindo empresários e representantes das bets. O relatório final ainda precisa ser votado e aprovado pela CPI na próxima sessão, mas propõe que Virginia seja indiciada pelos crimes de publicidade enganosa e estelionato, cujas penas máximas somariam seis anos de prisão. Para Deolane, que foi convocada pela CPI, mas liberada de comparecer por um habeas corpus, a senadora propõe indiciamento pelos crimes de estelionato, lavagem de dinheiro e organização criminosa, além das contravenções penais de jogo de azar e loteria não autorizada. Somadas, as penas podem chegar a 26 anos de detenção. Leia mais.

Justiça confirma condenação por corrupção de Cristina Kirchner. A Suprema Corte da Argentina negou por unanimidade ontem o recurso da ex-presidente do país e confirmou sua condenação a seis anos de prisão por administração fraudulenta em prejuízo do Estado, além da inabilitação para o exercício de cargos públicos. A sentença inclui o confisco de cerca de 84 bilhões de pesos (cerca de R$ 400 mil na cotação oficial). Cristina tinha anunciado no último dia 2 sua pré-candidatura a uma vaga de deputada provincial por um distrito da província de Buenos Aires e não poderá mais concorrer. Por ter 72 anos, a ex-presidente deve cumprir a pena em prisão domiciliar. Saiba mais.