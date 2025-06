Bolsas da Europa operam sem direção única, após EUA e China avançarem em diálogo comercial

Por Sergio Caldas

São Paulo, 11/06/2025 - As bolsas europeias operam sem direção única e com variações modestas na manhã desta quarta-feira, um dia após EUA e China chegarem a um acordo preliminar sobre o comércio entre as duas maiores economias do mundo.

Por volta das 6h25 (de Brasília), o índice pan-europeu Stoxx 600 tinha alta marginal de 0,08%, a 553,57 pontos.

Ontem, autoridades dos EUA e da China chegaram a um consenso sobre uma "estrutura" para estender a trégua comercial alcançada no mês passado e solucionar a questão de restrições chinesas a exportações de minerais de terras raras e ímãs, após dois dias de intensas discussões em Londres. O acordo será submetido agora à aprovação dos presidentes Donald Trump e Xi Jinping.

Os dois países haviam trocado acusações recentemente de violações à trégua estabelecida antes em negociação feita em Genebra.

Investidores na Europa também aguardam novos dados da inflação ao consumidor (CPI) dos EUA, que são cruciais para a trajetória dos juros básicos americanos.

Às 6h40 (de Brasília), a Bolsa de Londres subia 0,07%, a de Paris avançava 0,31% e a de Frankfurt ganhava 0,33%. Entre mercados europeus menores, a de Milão tinha alta de 0,14%, enquanto a de Madri caía 0,69% e a de Lisboa recuava 0,34%.

