Bolsas da Ásia fecham em alta, após progresso de EUA e China em negociações comerciais

Por Sergio Caldas

São Paulo, 11/06/2025 - As bolsas asiáticas fecharam em alta nesta quarta-feira, após EUA e China chegarem a um acordo preliminar sobre o comércio entre as duas maiores economias do mundo.

Liderando o movimento na Ásia, o índice sul-coreano Kospi subiu 1,23% em Seul, a 2.907,04 pontos, enquanto o Hang Seng avançou 0,84% em Hong Kong, a 24.366,94 pontos, o japonês Nikkei teve alta de 0,55% em Tóquio, a 38.421,19 pontos, e o Taiex registrou ganho de 1,02% em Taiwan, a 22.470,10 pontos.

Na China continental, o Xangai Composto avançou 0,52%, a 3.402,32 pontos, e o menos abrangente Shenzhen Composto subiu 0,71%, a 2.024,50 pontos.

Ontem, autoridades dos EUA e da China chegaram a um consenso sobre uma "estrutura" para estender a trégua comercial alcançada no mês passado e solucionar a questão de restrições chinesas a exportações de minerais de terras raras e ímãs, após dois dias de intensas discussões em Londres. O acordo será submetido agora à aprovação dos presidentes Donald Trump e Xi Jinping.

Os dois países haviam trocado acusações recentemente de violações à trégua estabelecida antes em negociação feita em Genebra.

Na Oceania, a bolsa australiana ficou no azul pelo segundo pregão consecutivo, com alta marginal de 0,06% do S&P/ASX 200 em Sydney, a 8.592,10 pontos.

