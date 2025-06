Bessent diz que acordo fechado em Londres ajudará a estabilizar relação entre EUA e China

WASHINGTON (Reuters) - O secretário do Tesouro dos Estados Unidos, Scott Bessent, disse nesta quarta-feira que o acordo firmado com a China em Londres para implementar o pacto de redução de tarifas do mês passado ajudará a estabilizar a relação econômica entre as duas maiores economias do mundo.

Em audiência de um comitê da Câmara dos Deputados dos EUA, Bessent disse que a China precisa lidar com problemas domésticos, incluindo uma crise imobiliária prolongada, e aumentar os gastos dos consumidores, e não deveria ser autorizada a recuperar a prosperidade por meio de exportações.

(Por David Lawder)