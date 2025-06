BCE reduzirá burocracia para bancos, mas não esperem "Big Bang", diz supservisora

FRANKFURT (Reuters) - O Banco Central Europeu reduzirá a burocracia para os bancos em áreas como recompra de ações, mas os credores não devem esperar uma desregulamentação total, disse a principal supervisora do BCE, Claudia Buch, nesta quarta-feira.

O BCE está enfrentando crescentes pedidos dos bancos para aliviar a carga de supervisão que impõe a eles, como o governo do presidente dos EUA, Donald Trump, prometeu fazer com seus próprios credores.

Buch disse que o BCE simplificará a maneira como aprova as compras de ações e títulos dos bancos, seus modelos internos e securitizações, bem como os novos membros da diretoria e investidores.

"Podemos melhorar o sistema e torná-lo menos complexo", disse Buch em seu discurso mais detalhado sobre o assunto.

O Processo de Avaliação e Revisão de Supervisão anual do BCE para os bancos também está sendo simplificado, com melhorias em um período de três anos.

Buch fez questão de refrear as expectativas de mudanças repentinas e radicais.

"Não haverá um 'Big Bang'", disse ela.

Em um sinal da crescente pressão do setor sobre os órgãos reguladores europeus, a Comissão Europeia adiou mais uma vez as novas regras globais que regem as negociações dos bancos, para avaliar os temores dos bancos de que estariam em desvantagem em relação aos rivais dos EUA.

E o Conselho do BCE também lançou uma força-tarefa, presidida pelo vice-presidente Luis de Guindos, que analisará a simplificação das regras.

Buch disse que essa força-tarefa complementará o trabalho dos supervisores e pediu aos parlamentares em nível nacional e europeu que façam sua parte, eliminando a sobreposição de regulamentações.

"As exigências de relatórios nacionais que duplicam ou contradizem os europeus devem ser eliminadas gradualmente", disse ela.

(Reportagem de Francesco Canepa)