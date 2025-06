Barômetros Econômicos Globais sobem em junho, após 3 quedas seguidas, mostra FGV

Os Barômetros Econômicos Globais Antecedente e Coincidente cresceram no mês de junho, após uma sequência de três quedas seguidas, informou nesta quarta-feira, 11, a Fundação Getulio Vargas (FGV).

"Apesar da alta, as perspectivas continuam sendo de uma menor taxa de crescimento da economia mundial nesse primeiro semestre do ano em relação ao que se previa ao início do ano", apontou a FGV.

O Barômetro Econômico Global Coincidente aumentou 1,4 ponto em junho, para 93,8 pontos. O Barômetro Econômico Global Antecedente avançou 0,4 ponto, para 96,5 pontos.

O Barômetro Coincidente reflete o estado atual da atividade econômica. O Barômetro Antecedente emite um sinal cíclico cerca de três a seis meses à frente dos desenvolvimentos econômicos reais.

Os dois indicadores são produzidos pelo Instituto Brasileiro de Economia da FGV (Ibre/FGV) em colaboração com o Instituto Econômico Suíço KOF da ETH Zurique.

No Barômetro Global Coincidente, a região da Ásia, Pacífico & África deu uma contribuição positiva de 0,4 ponto, enquanto o Hemisfério Ocidental impactou em 0,9 ponto, e a Europa, em 0,4 ponto.

No Barômetro Global Antecedente, a região da Ásia, Pacífico & África contribuiu negativamente com -0,4 pontos, e a Europa com -0,3 ponto. O Hemisfério Ocidental impactou positivamente em 1,1 ponto.