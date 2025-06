Banco Mundial: preço das commodities agrícolas deve ficar estável em 2025

São Paulo, 11 - Os preços globais das commodities agrícolas devem ficar praticamente estáveis neste ano, antes de uma ligeira queda em 2026/27, segundo o Banco Mundial. Em 2025, um aumento nos preços de bebidas - em virtude de problemas climáticos que afetaram a oferta de café e cacau - deve ser compensado por uma queda nos preços de alimentos, em parte por causa do avanço dos estoques de arroz e da produção recorde de soja, disse a entidade em relatório. Além disso, os preços do milho podem ceder com a menor demanda por etanol de milho em um cenário de preços de petróleo mais baixos.Já em 2026/27, o Banco Mundial espera que os preços das bebidas comecem a se normalizar. Isso deve ocorrer "com os preços dos alimentos se mantendo amplamente estáveis, de modo que os preços agrícolas em geral devem apresentar uma leve queda", disse o banco.*Conteúdo gerado com auxílio de Inteligência Artificial, revisado e editado pela Redação do Broadcast, sistema de notícias em tempo real do Grupo Estado