Áustria observa um minuto de silêncio e decretou três dias de luto por tiroteio em escola que chocou o país.

A Áustria decretou luto nacional de três dias e um minuto de silêncio nesta quarta-feira (11), um dia após dez pessoas terem sido mortas a tiros em uma escola de Graz, no sudeste, dentre elas um adolescente francês de 17 anos, em um ataque sem precedentes no país. Na terça-feira (10), o suposto autor, um austríaco de 21 anos e ex-aluno da escola, agiu sozinho no ataque com arma de fogo e cometeu suicídio no banheiro da escola após o crime. Uma investigação está em andamento para determinar a motivação do ataque.

Com informações da AFP e da correspondente da RFI em Viena, Isaure Hiace

O país está dividido entre a tristeza e o choque após esta tragédia sem precedentes. Em frente à escola de Graz, no centro da cidade e em igrejas, moradores acenderam velas e depositaram flores em homenagem às vítimas, a maioria jovens.

A mídia está noticiando amplamente a tragédia. A primeira página do site da rádio pública austríaca ORF traz várias fotos das centenas de austríacos que se reuniram na noite de terça-feira em Graz, com velas nas mãos e rostos sérios. O jornal Die Presse Dse concentra nas consequências psicológicas para os alunos.

O jornal diário Der Standard também relata o clima de medo que agora permeia as escolas de Graz. "Até agora, só víamos isso nos Estados Unidos", confidenciou uma jovem estudante do ensino médio entrevistada pelo jornal, "mas agora está acontecendo aqui... é horrível", enfatiza.

"É realmente chocante, vamos ter que conviver com isso por anos", disse à AFP Mariam Fayz, uma estudante de 22 anos que temeu pela vida de seu irmão mais novo ao saber da notícia.

Luto nacional de três dias

O chanceler Christian Stocker, que chegou ao local na terça-feira, lamentou "uma tragédia nacional". "É um dia sombrio", disse ele à imprensa, anunciando um luto nacional de três dias. Giorgia Meloni na Itália, Viktor Orbán na Hungria, Volodymyr Zelensky na Ucrânia. Muitos líderes europeus expressaram suas condolências.

"A notícia de Graz toca meu coração", disse a presidente da Comissão Europeia, Ursula von der Leyen, no X. O presidente francês, Emmanuel Macron, também expressou sua "profunda emoção" e a "solidariedade da França" aos "entes queridos das vítimas" e ao "povo austríaco". "Nossos pensamentos estão com nossos amigos e vizinhos austríacos e compartilhamos sua dor", comentou o chanceler alemão, Friedrich Merz, após o "horrível" ataque.

Um minuto de silêncio foi observado às 10h em todo o país.

Um país supostamente seguro

A Áustria é um país supostamente seguro, desacostumado a esse tipo de crime. Também está entre os dez países mais seguros do mundo, de acordo com o Índice Global da Paz.

Adquirir armas de fogo é, no entanto, relativamente fácil. Mais de 1,5 milhão de armas de fogo estão atualmente registradas e legalmente possuídas por quase 375 mil pessoas neste país de 9,2 milhões de habitantes. O debate em torno de um possível endurecimento da legislação nessa área, portanto, deverá ser reaceso após o crime.

Moradores ouviram gritos e tiros por volta das 10h da manhã de terça-feira, quando as aulas recomeçaram após o longo feriado de Pentecostes. O suposto autor do crime, um austríaco de 21 anos, agiu sozinho e se matou no banheiro após o crime, segundo a polícia, que tenta esclarecer sua motivação e a sequência exata dos eventos.

Durante uma busca na casa do atirador, de 21 anos, os investigadores encontraram "uma bomba caseira com defeito" e uma nota de suicídio endereçada aos seus pais, mas isso não oferece nenhuma pista sobre a motivação do crime.

Alguns veículos de comunicação afirmam que ele foi assediado. Programas de televisão também questionam a facilidade de obtenção de armas de fogo na Áustria e sua grande quantidade em circulação. O agressor usou um rifle e uma pistola, dos quais ele tinha posse legal, para cometer o ataque. Ele frequentou esta escola secundária, que atende aproximadamente 400 jovens de 14 a 18 anos, mas não concluiu os estudos.

Ataques na Europa

Nos últimos anos, a Europa tem sido abalada por vários ataques em escolas e universidades que não foram considerados atos de terrorismo. Em fevereiro, um atirador matou dez pessoas em um centro de educação para adultos em Örebro, no centro da Suécia, antes de cometer suicídio.

Na França, uma assistente de ensino foi esfaqueada fatalmente por um aluno do ensino fundamental em frente à sua escola na terça-feira, gerando indignação generalizada.

A Eslováquia e a Croácia também sofreram ataques com faca recentemente. A República Tcheca foi atingida no final de 2023, quando um aluno matou 14 pessoas.

Em março do mesmo ano, nove estudantes e um zelador de uma escola no centro de Belgrado, Sérvia, foram mortos a tiros por um estudante de 13 anos.