Assim como BCE hoje, Brasil assina acordo de cooperação com PBOC há um mês

Assim como fizeram nesta quarta-feira, 11, os bancos centrais da Europa (BCE) e da China (PBoC, na sigla em inglês), a autoridade monetária brasileira assinou um Memorando de Entendimento (MoU) sobre cooperação na área de bancos centrais com a instituição do gigante asiático. A assinatura foi feita durante visita do presidente do BC, Gabriel Galípolo, a Pequim há um mês.

Na ocasião, os dois BCs também fecharam um acordo de swap de moedas locais. Em nota divulgada na ocasião, o BC informou que o "objetivo do acordo é o de fornecer liquidez para facilitar o funcionamento dos mercados financeiros em caso de necessidade".

O BC brasileiro tem um acordo semelhante com o Federal Reserve (Fed, o banco central dos Estados Unidos).

De Pequim, o banqueiro central brasileiro seguiu para a Espanha. Na ocasião, pela rede social X, a autoridade espanhola publicou que recebeu uma delegação do BC chefiada por Galípolo: "Ambas as instituições abordaram questões de interesse comum, como cooperação em sistemas de pagamento, e concordaram em trabalhar para renovar nosso acordo de colaboração de 2014."

Na mesma rede, na sequência, o presidente da instituição do BC espanhol, José Luis Escrivá, saudou o encontro. "Obrigada pela visita. Esperamos continuar colaborando juntos."