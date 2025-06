Jovem emociona ao sair da formatura para trabalhar e arrecada R$ 1,2 milhão

Enquanto colegas comemoravam o fim do ensino médio, Mykale Baker, 18, decidiu fazer algo inesperado. No dia da sua formatura, o jovem foi direto para o Burger King, empresa que trabalha, mesmo sem estar escalado, e começou a pôr a mão na massa. O gesto comoveu uma cliente, viralizou nas redes e rendeu uma campanha que já arrecadou mais de R$1,2 milhão para seus estudos.

O que aconteceu

Episódio ocorreu em 21 de maio, em um Burger King na Geórgia, Estados Unidos. Baker, ainda usando a faixa e as medalhas da formatura, percebeu que havia poucos funcionários no local e decidiu ajudar. Uma das clientes, Maria Mendoza, que também estava comemorando a formatura da filha, ficou comovida e filmou tudo.

Minha reação foi: por que ele está aqui? Por que não está com a família? Fiquei emocionada Maria Mendoza ao Washington Post

Ela publicou o vídeo no TikTok no dia seguinte, que ultrapassou 4,4 milhões de visualizações em poucos dias. Diante da repercussão, Mendoza criou uma vaquinha virtual com o nome "Do Burger King ao Sonho da Faculdade".

Meta inicial era de US$ 5 mil, mas até a noite de quinta-feira (6), a arrecadação já passava de US$ 225 mil, quase R$ 1,2 milhão. "Eu não percebi que ela estava me gravando", contou Baker ao Washington Post. "Fiquei muito feliz. Nunca tinha visto tanto dinheiro na vida", disse o formando.

Mykale Baker Imagem: Divulgação

Até o momento quase 6 mil pessoas contribuíram. Algumas deixaram mensagens de apoio ao jovem, que pretende estudar tecnologia automotiva e se tornar mecânico. "Eu amo consertar carros", disse.

Além da vaquinha, a Fundação Burger King concedeu a Baker uma bolsa de US$ 10 mil. A filha de Mendoza, Daizie, também recebeu o mesmo valor da empresa como reconhecimento pela atitude da mãe. "Foi a gentileza e empatia de Maria que ajudaram a levar a história de Mykale ao mundo", disse o Burger King em nota.

Mesmo com a fama de uma hora para outra e as doações da vaquinha online, Baker pretende continuar no emprego. "Trabalho porque gosto. As pessoas com quem convivo tornam tudo mais divertido", afirmou ele, que espera que sua história sirva de exemplo: "A bondade que você coloca no mundo sempre volta de alguma forma", finalizou.