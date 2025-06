Alta de salários negociados na zona do euro deve desacelerar ao longo de 2025, diz BCE

O crescimento dos salários negociados na zona do euro deve desacelerar progressivamente ao longo de 2025, segundo nova atualização divulgada nesta quarta-feira, 11, pelo Banco Central Europeu (BCE). O chamado 'wage tracker' da instituição, que considera apenas acordos coletivos ativos, aponta para um aumento salarial negociado de 4,7% em 2024, com pagamentos únicos suavizados, e de 3,1% em 2025.

De acordo com o comunicado, essa trajetória descendente "é compatível com os dados publicados após a reunião do Conselho do BCE em abril de 2025". Na versão que considera os pagamentos únicos sem suavização, o crescimento médio dos salários chega a 4,9% em 2024 e desacelera para 2,9% em 2025.

Segundo o BCE, a queda refletida nas projeções "decorre em parte do impacto mecânico de grandes pagamentos únicos (realizados em 2024 e que deixam de incidir em 2025)" e do "caráter adiantado dos aumentos salariais em alguns setores" neste ano. Excluindo os pagamentos únicos, o indicador mostra crescimento de 4,2% em 2024 e de 3,8% neste ano.

Os dados mensais do wage tracker reforçam essa tendência: o indicador principal recuou de 4,6% no primeiro trimestre para 3,9% em junho e deve cair para 1,7% no quarto trimestre de 2025. "O 'wage tracker' pode ser revisado, e sua parte prospectiva não deve ser interpretada como uma previsão", ressalta o BCE.