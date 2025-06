AirAsia avalia Airbus e Embraer para encomenda de 100 aviões, dizem fontes

PARIS (Reuters) - A AirAsia está em discussões avançadas para fazer um pedido de pelo menos 100 jatos durante a Paris Airshow, que acontece na próxima semana, com a companhia aérea asiática avaliando o modelo A220, da fabricante europeia Airbus, e as aeronaves E2, da Embraer, disseram fontes do setor.

A AirAsia, companhia aérea de baixo custo sediada na Malásia, opera uma frota formada apenas por aviões da Airbus e já havia dito anteriormente que estava procurando adicionar aviões menores para rotas regionais.

Representantes da AirAsia, Airbus e Embraer não comentaram.

Um dos maiores clientes da Airbus, com mais de 350 aviões encomendados, a AirAsia não faz um pedido desde antes da pandemia. A empresa vem reestruturando constantemente sua carteira de pedidos à medida que enfrenta dificuldades financeiras.

A empresa, duramente atingida pelas restrições de viagens devido à pandemia, foi classificada em 2022 pela bolsa de valores da Malásia como em dificuldades financeiras. A aérea diz que espera sair desse status até meados deste ano, à medida que busca uma recuperação.

(Por Tim Hepher e Lisa Barrington)