Agricultura aprova Zarc para a safra 2025/26 de girassol em 26 Estados e DF

Brasília, 11 - O Ministério da Agricultura aprovou o Zoneamento Agrícola de Risco Climático (Zarc) para o cultivo de girassol na safra 2025/26. A medida, que consta das portarias de números de 308 a 334, foi publicada pela Secretaria de Política Agrícola do ministério nesta quarta-feira, 11, no Diário Oficial da União (DOU).O zoneamento foi aprovado para o cultivo do girassol para os Estados do Acre, Alagoas, Amazonas, Amapá, Bahia, Ceará, Espírito Santo, Goiás, Maranhão, Minas Gerais, Mato Grosso do Sul, Mato Grosso, Pará, Paraíba, Pernambuco, Piauí, Paraná, Rio de janeiro, Rio Grande do Norte, Rondônia, Roraima, Rio Grande do Sul, Santa Catarina, Sergipe, São Paulo e Tocantins, além do Distrito Federal. Para cada Estado, o ministério estabeleceu os períodos mais adequados para o plantio do cereal e indicou as cultivares mais adaptadas a cada unidade federativa.O zoneamento objetiva reduzir os riscos relacionados aos problemas climáticos e orienta o produtor quanto ao período adequado para semeadura da oleaginosa em cada região de acordo com o solo e a variedade da cultura. A política define as áreas e os períodos de semeadura, de acordo com probabilidades de perdas de produtividade de 20%, 30% e 40%. A concessão de crédito rural e a cobertura de seguro rural estão vinculados ao Zarc.