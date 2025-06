Acordo comercial entre EUA e China está "concluído", diz Trump

Por Doina Chiacu e Alistair Smout

WASHINGTON/LONDRES (Reuters) - Um acordo comercial entre os Estados Unidos e a China está "concluído", disse nesta quarta-feira o presidente dos EUA, Donald Trump, horas depois de os negociadores de Washington e Pequim terem concordado com uma estrutura para colocar uma frágil trégua comercial de volta nos trilhos e remover as restrições à exportação chinesa de minerais de terras raras e outros componentes industriais essenciais.

Trump usou sua plataforma de mídia social para oferecer alguns dos primeiros detalhes que surgiram de dois dias de negociações realizadas em Londres que, nas palavras do secretário de Comércio dos EUA, Howard Lutnick, deram peso ao acordo alcançado no mês passado em Genebra para aliviar as tarifas retaliatórias bilaterais que atingiram três dígitos.

"Nosso acordo com a China está concluído, sujeito à aprovação final do presidente Xi e minha", disse Trump na plataforma Truth Social. "Ímãs completos e todas as terras raras necessárias serão fornecidos, antecipadamente, pela China. Da mesma forma, forneceremos à China o que foi acordado, incluindo o uso por estudantes chineses de nossas faculdades e universidades (o que sempre foi bom para mim!). Estamos recebendo um total de 55% de tarifas, a China está recebendo 10%."

Uma autoridade da Casa Branca disse que os 55% representam a soma de uma tarifa "recíproca" básica de 10% que Trump impôs sobre produtos importados de quase todos os parceiros comerciais dos EUA; 20% sobre todas as importações chinesas devido às medidas que Trump impôs à China, ao México e ao Canadá associadas à sua acusação de que os três facilitam o fluxo do opioide fentanil para os EUA; e, finalmente, taxas pré-existentes de 25% sobre as importações da China que foram implementadas durante o primeiro mandato de Trump na Casa Branca.

Mais tarde, o presidente dos EUA postou: "O presidente Xi e eu vamos trabalhar juntos para abrir a China ao comércio norte-americano. Isso será uma grande VITÓRIA para ambos os países!!!"

Outros detalhes específicos sobre como o acordo será implementado não ficaram claros.

O Ministério do Comércio da China não respondeu imediatamente a uma solicitação de comentários e mais informações.

ESTRUTURA PARA UM ACORDO

As autoridades das duas superpotências se reuniram em Londres a partir de segunda-feira, após uma ligação na semana passada entre Trump e o líder chinês Xi Jinping que rompeu um impasse que havia se desenvolvido apenas algumas semanas após um acordo preliminar alcançado em Genebra para neutralizar sua guerra comercial.

O acordo de Genebra havia fracassado devido às contínuas restrições da China às exportações de minerais essenciais, o que levou o governo Trump a responder com controles de exportação que impediam o envio de software de design de semicondutores, aeronaves e outros produtos para a China.

Lutnick disse que o acordo alcançado em Londres removeria as restrições sobre as exportações chinesas de minerais e ímãs de terras raras e algumas das recentes restrições de exportação dos EUA "de forma equilibrada", mas não forneceu detalhes após a conclusão das negociações por volta da meia-noite no horário de Londres.

"Chegamos a uma estrutura para implementar o consenso de Genebra e os pedidos entre os dois presidentes", disse Lutnick, acrescentando que os dois lados agora voltariam para apresentar a estrutura aos seus respectivos presidentes para aprovação.

"E se isso for aprovado, nós implementaremos a estrutura", disse ele.

Em uma entrevista separada, o vice-ministro do Comércio da China, Li Chenggang, também disse que uma estrutura comercial havia sido alcançada em princípio e que seria levada aos líderes dos EUA e da China.

As mudanças nas políticas tarifárias de Trump agitaram os mercados globais, provocaram congestionamento e confusão nos portos e custaram às empresas dezenas de bilhões de dólares em vendas perdidas e custos mais altos.

(Reportagem adicional de David Milliken e William James em Londres e Sachin Ravikumar; Ethan Wang, Shi Bu, Yuhan Lin e Alessandro Diviggiano em Pequim)