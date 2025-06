Wall St oscila pouco na abertura com negociações comerciais EUA-China em foco

(Reuters) - Os principais índices de Wall Street abriram perto da estabilidade nesta terça-feira, com os investidores à espera do resultado das negociações comerciais entre os Estados Unidos e a China com o objetivo de aliviar uma disputa tarifária que tem prejudicado os mercados globais neste ano.

O Dow Jones caía 0,05% na abertura, para 42.738,27 pontos.

O S&P 500 abriu em alta de 0,07%, a 6.009,91 pontos, enquanto o Nasdaq Composite avançava 0,15%, para 19.620,108 pontos na abertura.

(Por Kanchana Chakravarty em Bengaluru)