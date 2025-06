Trump convoca fuzileiros e escala conflito com governador da Califórnia

Do UOL

Donald Trump ordenou o envio de 700 fuzileiros navais, soldados da elite das forças armadas americanas, para Los Angeles, após os confrontos do fim de semana entre agentes do serviço federal de imigração e manifestantes contra a política de deportação em massa do republicano.

Eles devem se juntar a outros 4.000 soldados da Força Nacional também convocados por Trump.

O governador democrata da Califórnia, Gavin Newsom, atacou a medida, que chamou de uma "fantasia alucinada de um presidente ditatorial".

Ontem, o governo da Califórnia entrou na Justiça contra a mobilização militar federal, argumentando que a iniciativa é uma "usurpação sem precedentes da autoridade estadual".

Questionado por repórteres sobre a ameaça do diretor do serviço de deportações, Tom Homan, de prender Newson, Trump afirmou: "Eu faria isso".

A última vez em que um presidente havia mobilizado tropas federais em território americano sem um pedido do governador foi em 1965, quando Lyndon B. Johnson as usou para proteger manifestantes pelos direitos dos negros contra milícias e policiais racistas no Alabama.

Israel expulsa Greta, mas ativista brasileiro continua detido

Israel deportou hoje a ativista sueca Greta Thunberg, detida ontem pela Marinha na operação contra um veleiro com ajuda internacional que tinha a Faixa de Gaza como destino.

O ativista brasileiro Thiago Ávila, que estava no barco e também foi detido, e outros sete ocupantes do veleiro, incluindo a deputada francesa Rima Hassan, discordaram da deportação imediata e estão contestando a prisão na Justiça israelense.

O objetivo da missão, organizada pela ONG Coalizão da Flotilha da Liberdade (FFC), era entregar uma quantidade simbólica de ajuda aos palestinos da Faixa de Gaza e chamar a atenção internacional para a crise humanitária na região - sob bloqueio militar de Israel.

O ministro da Defesa israelense, Israel Katz, classificou a operação como uma "propaganda do Hamas". Leia mais

Ataque em escola deixa 10 mortos na Áustria

Um ataque com arma de fogo deixou dez mortos, entre eles o suspeito de autoria, em uma escola de Graz, segunda maior cidade da Áustria.

Cerca de 30 pessoas, entre alunos e professores, também foram gravemente feridos, segundo autoridades locais.

Não há informações sobre a motivação do ataque, e a imprensa local afirma que o atirador era um ex-estudante da escola.

O porta-voz da polícia local, Fritz Grundnig, disse que o jovem "provavelmente se suicidou".

Ataques do tipo são raros na Áustria, país que tem uma das legislações de controle de armas menos rigorosas da Europa.

Qualquer europeu com mais de 21 anos que more no país e possua uma licença pode comprar revólveres, pistolas e armas semiautomáticas.

Kennedy Jr. demite todos os especialistas em vacina da CDC

O secretário de Saúde americano, Robert F. Kennedy Jr., demitiu ontem todos os 17 integrantes do painel de especialistas em vacina do Centro de Controle de Doenças (CDC, na sigla em inglês). A medida foi anunciada em um artigo assinado por RFKJr no Wall Street Journal.

Ele acusou o comitê de conflitos de interesse e de ter se tornado "pouco mais do que uma chancela automática para qualquer vacina".

A medida foi criticada por vários especialistas em saúde pública. "Isso é uma tragédia", disse Jesse Goodman, ex-cientista-chefe da FDA, agência americana equivalente à Anvisa. "Este é um grupo altamente profissional de cientistas, médicos e outros... É o tipo de interferência política que reduzirá a confiança em vez de aumentá-la."

Desde sua posse como secretário de Trump, RFKJr deu declarações desacreditando a vacina contra o sarampo e atacou os funcionários responsáveis pela avaliação de medicamentos e imunizantes sem apresentar evidências.

Fracassa referendo sobre cidadania na Itália

O referendo na Itália sobre a redução do tempo para a obtenção da cidadania não obteve o quórum mínimo de 50% dos eleitores, e a medida não foi aprovada apesar do "sim" de 64% das pessoas que foram às urnas.

A medida reduziria de dez para cinco anos o tempo de moradia na Itália necessário para que residentes não europeus, sem casamento ou laços consanguíneos com a Itália pudessem requerer a cidadania.

O resultado foi uma vitória da primeira-ministra de ultradireita, Giorgia Meloni, que fez campanha pela abstenção. No mês passado, a Itália também aprovou uma nova legislação que dificulta a obtenção de cidadania por descendentes de italianos nascidos no exterior.

Morre aos 86 anos o autor de 'O Dia do Chacal'

O escritor inglês Frederick Forsyth morreu ontem aos 86 anos. Forsyth é o autor de vários best-sellers de espionagem, como 'O Dia do Chacal', 'O Dossiê Odessa' e 'Cães de Guerra', os três transformados em filmes de sucesso.

Depois de ter servido à Força Aérea britânica, Forsyth foi correspondente internacional da BBC e da agência de notícias Reuters.

Em 2015, ele admitiu que também trabalhou para o serviço secreto britânico, o MI6, por mais de 20 anos.

Sobre como chegou à literatura e escreveu seu primeiro romance, 'O Dia do Chacal', Forsyth disse em uma entrevista à BBC em 2021: "Eu estava na pindaíba, endividado, sem casa, sem carro, sem nada, e só pensei: 'Como vou sair desse buraco?' E então tive, provavelmente, a ideia mais maluca — escrever um romance."

A causa da morte não foi divulgada. O escritor sofria de doença pulmonar obstrutiva crônica.