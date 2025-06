Trump avisa que protestos em desfile do Exército serão repelidos com 'muita força'

WASHINGTON (Reuters) - O presidente dos EUA, Donald Trump, fez um alerta nesta terça-feira contra protestos durante o desfile militar previsto para o fim de semana em Washington para marcar o 250º aniversário do Exército dos EUA.

"As pessoas que quiserem protestar serão recebidas com muita força", disse Trump a jornalistas no Salão Oval da Casa Branca.

As agências de aplicação da lei estão se preparando para que centenas de milhares de pessoas participem do desfile de sábado, disse o agente especial encarregado do Serviço Secreto dos EUA, Matt McCool, na segunda-feira.

McCool disse que milhares de agentes, oficiais e especialistas serão mobilizados por agências de aplicação da lei de todo o país.

O FBI e o Departamento de Polícia Metropolitana disseram que não há ameaças relevantes ao evento.

Em comentários não programados no Salão Oval, Trump falou sobre sua decisão de enviar 4.000 soldados da Guarda Nacional e 700 fuzileiros navais para Los Angeles após a eclosão dos protestos em resposta a batidas federais de imigração.

Ele defendeu a medida rara e disse que as tropas eram necessárias para conter a agitação, apesar das objeções das autoridades locais e estaduais.

(Reportagem de Andrea Shalal e Doina Chiacu)