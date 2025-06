Viagem de trem que já foi feita por D. Pedro 2º será reinaugurada em julho

A ferrovia da Serra da Mantiqueira, que liga Minas Gerais a São Paulo, terá trecho em Cruzeiro (SP) reinaugurado no mês que vem.

O que aconteceu

A inauguração é prevista para 5 de julho. Será feita junto ao primeiro encontro de ferromodelismo de Cruzeiro, que acontecerá nos dias 5 e 6 de julho. A composição seguirá da estação ferroviária central da cidade até a estação Rufino de Almeida.

Posteriormente, plano é que os trechos de Passa Quatro, em Minas Gerais, e Cruzeiro sejam conectados. As duas cidades são ligadas pelo Túnel da Mantiqueira, que tem 997 metros trilhos desativados.

Hoje, a viagem em Passa Quatro tem 10 km. O trajeto conta com paradas em locais turísticos, com atrações como exposições e feira gastronômica e de artesanato.

No futuro, plano é integração com trem que irá até a capital paulista

O plano é que o trem turístico chegue até São José dos Campos, no Vale do Paraíba, interior de São Paulo. De lá, está em fase de estudo a construção do Trem Intercidades Eixo Leste, que passará por outros dois municípios até chegar à capital.

Conexão com São Paulo, porém, não tem previsão de inauguração. O trem que ligará a capital a São José dos Campos deve começar a funcionar só em 2033 ou 2034.

História

A linha férrea foi inaugurada em 14 de julho de 1884 e recebeu o então imperador Dom Pedro 2º.. A primeira viagem foi feita por personalidades ilustres da época, como membros da família real.

O túnel que liga MG a SP também serviu como front na Revolução Constitucionalista de 1932. O local recebeu lutas sangrentas e registrou um grande número de baixas.